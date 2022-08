L'OM va s'offrir un jeune Troyen

Comme l'an dernier où l'Olympique de Marseille s'était offert Bilal Nadir et Salim Ben Seghir en provenance de l'OGC Nice, les Phocéens sont sur le point de s'offrir un nouveau jeune talent pour leur centre de formation. Comme l'indique L'Équipe, le jeune Troyen Sayha Seha (17 ans) devrait débarquer, alors qu'un accord a été trouvé.

La suite après cette publicité

Le milieu offensif international U17 tricolore (1 cape, 1 offrande), qui était suivi par Manchester United et le Bayern Munich, est attendu dans la cité phocéenne dans les prochains jours. Il avait brillé la saison dernière avec Troyes en Coupe Gambardella avec 2 buts et 3 offrandes des huitièmes de finale jusqu'au dernier carré et une défaite 3-1 contre l'Olympique Lyonnais.