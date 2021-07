Adil Rami voit Kylian Mbappé gagner un Ballon d'Or

La suite après cette publicité

Invité sur RMC, Adil Rami est convaincu que les critiques envers Kylian Mbappé sur ses prestations à l'Euro 2020 lui permettront de revenir plus fort mentalement la saison prochaine. « Son penalty arrêté (lors des tirs au but contre la Suisse), quelque part, c'est plutôt bien pour lui, a affirmé ce mercredi le joueur de 35 ans lors de l'émission "Intégrale Euro". Il va devoir passer par ces moments-là, tomber, échouer, se faire critiquer, pour gagner en maturité et comprendre ce qu'est le football. Quelque part, je suis content de le voir souffrir, car je sais qu'il sera Ballon d'or grâce à ça. »

Le défenseur central de Boavista admet que le Parisien a encore beaucoup à apprendre à son âge : «mais il ne faut pas oublier : c'est encore un enfant qui se cherche et qui a besoin de prendre en maturité. Ses choix ne sont pas parfaits, parce qu'il n'a que 22 ans et qu'il a besoin d'apprendre. (...) Peut-être que son comportement peut agacer parce qu'il veut tout tirer, se mettre en avant et faire comme son idole (Cristiano Ronaldo, ndlr) et les grands joueurs.»