JT Foot Mercato : la short-list pour remplacer Ole Gunnar Solskjær à Manchester United

La suite après cette publicité

Manchester United est à la recherche de la perle rare

Manchester United est à la recherche d'un remplaçant à son entraîneur, Ole Gunnar Solkjaer ! D'après la presse anglaise et en particulier le Manchester Evening News, le départ du coach norvégien n'est plus qu'une question d'heures. Il faudra donc le remplacer et quelques noms sont d'ores et déjà sortis, à l'image d'un Zinedine Zidane il y a quelque semaines. Mais si cette piste a rapidement été écartée, d'autres sont plus tenaces. Par exemple, les Red Devils aimeraient beaucoup le profil d'Erik ten Hag, de l'Ajax. Les dirigeants mancuniens seraient aussi très chauds sur Luis Enrique, l'actuel sélectionneur de la Roja. Pour ces deux là, ce sera compliqué vu qu'ils sont toujours sous contrat. Pareil pour le dernier nom qui a filtré, c'est celui de Brendan Rodgers ! Il serait l'un des chouchous du board mancunien… Mais le coach de Leicester a fortement démenti les rumeurs l'envoyant à Old Trafford.

Le coup de pression de Conte à Ndombélé

On reste en Angleterre, avec un autre coach qui lui vient tout juste d'arriver, c'est Antonio Conte du côté de Tottenham ! Le technicien italien commence à connaître son effectif et donc aussi Tanguy Ndombélé, le Français. Et bien, le nouveau coach des Spurs n'y est pas allé par quatre chemins, il va falloir bosser beaucoup plus pour le jeune milieu de terrain. «J'ai vu de nombreux managers se débattre avec sa position. Il a la qualité. Il doit comprendre que c'est une équipe et il doit jouer dans l'équipe. Il est important de faire ce que le poste vous demande de faire. Nous travaillons très dur. Il doit travailler beaucoup plus que les autres. Il a du talent mais il doit le mettre dans l'équipe pour l'équipe, pas pour le joueur seul. Chaque joueur doit savoir ce qu'il a à faire. Si chaque joueur se contente de faire le tour du terrain, ce sera un gâchis.» Le message est passé.

Ramos va enfin jouer avec le PSG

Sergio Ramos est proche de ses premiers pas sous le maillot du PSG. Le défenseur espagnol n'a toujours pas joué la moindre minute avec le club de la capitale, mais ça se précise ! Et oui, Ramos est à l'entraînement et se rapproche de plus en plus de ses débuts avec sa nouvelle équipe. C'est son coach Mauricio Pochettino qui l'a avoué, à demi-mot, en conférence de presse aujourd'hui. Bon, quant à sa présence ou non ce week-end contre Nantes, il n'a pas voulu lâcher le morceau. «Il s'entraîne bien. La progression est bonne, il continue dans la bonne voie. On va analyser pour voir s'il peut faire partie du groupe (contre Nantes). Un joueur comme lui avec ce niveau de compétition, un champion du monde, ce n'est pas évident de ne pas jouer. C'est un joueur qui s'est bien entraîné cette semaine, il montre de la maturité de la patience pour continuer dans cette progression. Il montre sa force, sa maturité pour affronter cette situation.» C'est tout un club qui s'impatiente désormais.