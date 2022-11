Un gros club aurait déjà dit non à CR7

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs mois, l'avenir de Cristiano Ronaldo est au centre des débats. Après l'officialisation de son départ libre de Manchester United, les rumeurs sont reparties de plus belle ce mercredi. Prétendant de longue date, Chelsea est toujours cité comme un club pouvant accueillir CR7. Mais d'après le Telegraph, ce ne serait pas vraiment le cas.

En effet, le média anglais indique que les pensionnaires de Stamford Bridge ont bien tâté le terrain l'été dernier mais qu'ils ne sont pas intéressés cet hiver. Graham Potter estime avoir toutes les armes offensives nécessaires. De plus, le Telegraph explique que Chelsea veut recruter à d'autres postes en priorité. Un ailier mais surtout un milieu de terrain et un défenseur sont ciblés. Les noms de Jude Bellingham, Declan Rice et Josko Gvardiol sont cités.