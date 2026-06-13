Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps a trois grandes inquiétudes pour l’équipe de France

Le parfum de la compétition approche pour l’équipe de France. C’est mardi (21h, heure française) que les Bleus entrent en scène par un premier match costaud face au Sénégal. Cette entrée en matière aura de quoi apporter ses lots de certitudes mais aussi de doutes. La préparation a été courte, tronquée par les états de forme disparates et les arrivées échelonnées des joueurs. De la satisfaction née du dernier rassemblement en mars, quelques interrogations se sont installées dans l’esprit de Didier Deschamps, surtout après la défaite contre la Côte d’Ivoire (1-2) et la victoire sans convaincre face à l’Irlande du Nord (3-1).

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La sortie de Rayan Cherki après ce dernier match amical où il affirmait que les Bleus venaient «pour écraser tout le monde» n’a pas vraiment plu au sélectionneur. Il le lui a rappelé, sans lui en tenir rigueur non plus. Mais c’est justement cela qui l’inquiète, cette douce musique du favori. Deschamps n’en veut pas. Il a d’autres soucis à gérer comme l’abondance de talents devant. Avec Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, Cherki, Barcola, sans oublier Akliouche, Thuram et Mateta, impossible de satisfaire tout le monde, et d’offrir une place à tout le monde. Les quatre premiers cités partaient pour être titulaires mais ils ont trop de similitudes.

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Des problèmes de riches devant, une blessure et une méforme derrière

Ce sont des éléments qui demandent souvent le ballon dans les pieds, d’où l’émergence de donner sa chance à Barcola, dévoreur d’espace, capable de changer de rythme sur un pas, au détriment de Doué. Les deux autres grosses problématiques du sélectionneur indique L’Equipe se situent en défense. Il y a d’abord la santé de William Saliba. Nous vous le révélions lors du rassemblement des Bleus, le finaliste de la dernière Ligue des Champions a débarqué à Clairefontaine avec un problème de dos installé depuis plusieurs mois. Un forfait a même été évoqué à un moment donné. Il a finalement été emmené aux États-Unis, mais il doit être ménagé.

Face à l’Irlande du Nord, il n’a disputé que la première période et est sorti en ressentant des douleurs. Sa santé sera forcément scrutée à la loupe. Ibrahima Konaté se tient prêt au cas où pour occuper la place en charnière avec Upamecano. Enfin, dans le couloir droit, Jules Koundé offre moins de garanties qu’auparavant. De son propre aveu, le Barcelonais sort de plusieurs mois difficiles, en club comme en équipe de France. Le staff se pose la question de renforcer la concurrence en donnant sa chance à Malo Gusto, en confiance durant la préparation. Il aura peut-être sa chance durant le Mondial.