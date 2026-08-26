Nice : Moïse Bombito va encore être opéré

Nouveau coup dur pour Moïse Bombito et l’OGC Nice. Toujours gêné par des douleurs au tibia gauche depuis la reprise, le défenseur canadien de 26 ans va devoir subir une nouvelle opération après des examens réalisés en début de semaine rapporte Nice Matin. Ces douleurs l’avaient déjà contraint à manquer la première journée de Ligue 1 contre Lorient le week-end dernier. Son indisponibilité est désormais estimée à plusieurs mois. Bombito s’était fracturé ce même tibia en octobre dernier sur la pelouse de Monaco, une grave blessure qui l’avait ensuite privé de toute la fin de saison avec le Gym. Il était malgré tout parvenu à revenir à temps pour disputer la Coupe du monde avec le Canada, étant notamment titulaire en seizième puis en huitième de finale contre l’Afrique du Sud et le Maroc.

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Cette nouvelle intervention prolonge surtout un passage à Nice jusqu’ici fortement perturbé par les blessures. Arrivé sur la Côte d’Azur il y a deux ans, Bombito n’a disputé que 29 rencontres de championnat avec les Aiglons. Alors que Nice espérait enfin pouvoir compter durablement sur son défenseur central après son retour cet été, ses douleurs persistantes ont donc conduit le staff médical à privilégier une nouvelle opération. Son absence de plusieurs mois représente également un problème supplémentaire pour Olivier Pantaloni dans le secteur défensif, alors que le Gym doit déjà composer avec la blessure de Laurent Abergel. Nice devra ainsi débuter une nouvelle saison sans l’un des joueurs qui devait retrouver une place importante dans sa défense.