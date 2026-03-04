OM - Toulouse : les notes du match

Pour son troisième match à la tête de l’Olympique de Marseille, Habib Beye devait confirmer la victoire spectaculaire acquise dimanche dernier face à l’OL (3-2). Le club phocéen affrontait Toulouse, un adversaire plus abordable que les Gones, mais le nouvel homme fort des Olympiens avait paradoxalement plus de pression sur les épaules. Obligé de cravacher en Ligue 1 pour espérer décrocher un billet en Ligue des Champions, l’OM a fait de la Coupe de France l’une de ses priorités. Un objectif devenu plus atteignable depuis l’élimination précoce du rival parisien. Tout le Vélodrome n’attendait donc pas autre chose qu’une victoire dans ce quart de finale disputé à domicile contre le TFC. Pour ce rendez-vous, Beye avait choisi de sortir l’équipe type dans un 4-3-3 avec Rulli dans le but, le quatuor Weah-Balerdi-Aguerd-Medina en défense, un entrejeu composé d’Abdelli, Kondogbia et du revenant Vermeeren et une attaque à trois avec Greenwood, Aubameyang et Paixão. En face, Carles Martinez Novell avait lui aussi sorti l’artillerie lourde avec Haug, McKenzie, Cresswell, Nicolaisen, Sidibé, Diop, Casseres, Methalie, Donnum, Emersonn et Gboho.

En quête d’un sacre dans la compétition depuis 1989, l’OM débutait la rencontre de la meilleure des manières. Accroché par Nicolaisen après seulement vingt secondes de jeu, Greenwood obtenait et transformait un penalty (1-0, 2e). L’Anglais est par la même occasion devenu le premier joueur à inscrire au moins 6 buts lors d’une saison en Coupe de France depuis Djibril Cissé en 2006-2007. Marseille ne pouvait pas mieux démarrer les débats et la soirée s’annonçait longue pour les Pitchouns. Mais si les Phocéens dominaient, Abdelli n’était pas vraiment au même diapason pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. Souvent dépassé, l’ancien Angevin était épargné par l’arbitre après une faute involontaire sur Sidibé, avant de récolter un carton jaune dès la 10e minute après une faute sur McKenzie. Malgré la domination globale de l’OM, le match était ouvert et les Toulousains ont déjoué les pronostics en faisant mouche sur le premier corner du match.

Toulouse n’a rien lâché

Cresswell devançait Aguerd de la tête et Gboho était là pour reprendre un ballon mal renvoyé par Rulli (1-1, 13e). Le TFC avait réussi le plus dur et l’OM encaissait son premier but dans la compétition. Un coup dur pour les hommes d’Habib Beye qui contrôlaient le cuir, même s’ils devaient surtout se contenter de tentatives lointaines de Paixão (20e), Vermeeren (29e), Kondogbia (30e) et Abdelli (33e) pour créer le danger devant le but d’Haug. Au retour des vestiaires, Beye sanctionnait logiquement la piètre prestation d’Abdelli en le remplaçant par le jeune Nwaneri. Un changement qui n’a pas apporté de la stabilité à l’OM puisque c’est à ce moment que le TFC a pris le dessus dans le cœur du jeu. Un réveil qui aurait pu être fatal aux Phocéens si Rulli n’avait pas empêché Balerdi de marquer contre son camp sur une tentative d’Emersonn (51e), avant de sauver les meubles face à Nicolaisen (52e) et Methalie (55e).

Malheureusement pour les hommes de Martinez Novell, Paixão a signé un but de grande classe pour redonner l’avantage aux siens dans la foulée (2-1, 56e). Le but du KO ? Eh bien non ! Comme de nombreuses équipes de Premier League, Toulouse est impressionnant sur coup de pied arrêté et c’est le géant Cresswell qui est arrivé lancé pour crucifier Rulli d’une tête imparable au premier poteau (2-2, 60e). Revenu deux fois au score, le TFC était ensuite sauvé par sa transversale (67e). En fin de match, c’est encore un corner qui a fait vaciller l’OM. Rulli est cette fois-ci bien sorti, mais l’Argentin est totalement passé à travers. Heureusement pour lui, Paixão a évité le pire (87e). Au final, il a fallu passer par la séance des tirs au but pour connaître le vainqueur de ce duel. Un exercice qui a été fatal à l’OM après les échecs de Balerdi et Nwaneri (2-2, 4 tab 3). Les Toulousains rejoignent Strasbourg et Nice dans le dernier carré en attendant le choc de demain entre l’OL et Lens.

Revivez le film du match

L’homme du match : Greenwood (7) : sa soirée a démarré sur les chapeaux de roue avec un penalty provoqué et transformé dès la 2e minute. Outre ces bons ballons en retrait pour les frappes de Vermeeren (28e) et d’Abdelli (32e), l’Anglais n’a cessé de provoquer balle au pied, notamment en première période rendant la soirée de Methalie compliquée (16e, 18e, 45e+1). Averti pour un tirage de maillot sur Emersonn en bonne situation (35e), il a baissé le rythme au fur et à mesure de la soirée où on ne retiendra que cette incursion brûlante dans la surface (65e).

OM :

- Rulli (6) : il peut sans doute faire mieux sur l’égalisation toulousaine puisqu’il repousse timidement la tête de Cresswell dans les pieds de Gboho (13e). Après cela, il a dû attendre le début de seconde période pour s’employer et remporter son duel face à Emersonn (51e), puis se détendre sur cette tête de Nicolaisen (52e), et sortir la frappe de Methalie du pied (54e). Bien lui en a pris car dans la foulée, l’OM a repris l’avantage avant d’être à nouveau battu par une tête imparable de Cresswell (60e). Un peu flottant sur cette sortie aérienne sur ce dernier corner très chaud (87e). Il sort la tentative de Casseres durant la séance de tirs au but.

- Weah (4) : aligné comme latéral droit, l’ancien Lillois n’a pas eu une rencontre facile face au vibrionnant Gboho (12e, 15e). Il a su serrer les dents face à son vis-à-vis, qui a finalement pas mal dézoné mais a encore été gêné par le surnombre toulousain sur son côté, incarné par les nombreuses montées de Methalie. À cause de cela, il n’a pas pu se montrer offensivement où sa présence n’a pas été si utile pour combiner avec le percutant Greenwood. Une tête défensive importante devant Methalie qui aurait pu conclure (42e).

- Balerdi (4) : il retrouvait son brassard ce soir en l’absence d’Højbjerg dans le onze de départ mais ça n’a pas eu de quoi le mettre en confiance. Tout au long de la soirée, il a connu des difficultés à contrôler le jeu de corps du solide Emersonn (22e), mais aussi à gérer la profondeur des attaquants adverses. Il a été pris par le dribble de Dönnum à l’entrée de la surface (26e) et c’est lui qui lâche Cresswell sur le second but toulousain (60e). Il a encore eu chaud sur cette reprise d’Emersonn (64e) et n’a pas respiré la sérénité. Cerise sur le gâteau, Haug a arrêté son tir au but.

- Aguerd (4,5) : une très belle intervention en position de dernier défenseur dans les pieds de Gboho (9e) pour lancer son match. La suite fut plus compliquée puisqu’il est battu dans les airs par Cresswell sur l’égalisation de Gboho (13e) et encore une fois sur Nicolaisen cette fois, obligeant Rulli à la parade (52e). Le jeu en combinaison du TFC l’a parfois mis dans le dur en raison du surnombre adverse au milieu. Le Marocain a connu plus d’efficacité à la relance mais la nervosité l’a gagné au fil de la soirée. Il a d’ailleurs vu son premier tir au but être repoussé par Haug avant d’être donné à retirer, et d’être marqué.

- Medina (5,5) : l’Argentin évoluait comme latéral gauche ce soir et s’est offert une action décisive dès son premier ballon avec ce centre au second poteau amenant le penalty (1ère). À l’image de cette première montée, il a tenté d’apporter le nombre devant (20e). Défensivement, il a livré des duels intenses à Dönnum, qui a parfois pris le dessus. Solide dans l’ensemble, il a également provoqué pas mal de fautes et même un jaune pour Emersonn (37e). Sa grinta a fait du bien.

- Vermeeren (5) : en manque de temps de jeu, le Belge avait l’opportunité de prouver sa valeur ce soir à son entraîneur. Sa prestation globale est plutôt satisfaisante dans l’ensemble mais on reste un peu sur notre faim. Il y a certes cette frappe magnifique travaillée sur l’arête de Haug (28e) et quelques passes bien senties mais c’est encore timide. Sa présence a permis de récupérer quelques ballons avant d’être remplacé par Nadir (58e), qui ne s’est pas vraiment mis en évidence durant sa demi-heure passée sur le terrain.

- Kondogbia (6) : quand il est sur pied, le milieu de terrain est un joueur important. Il s’est affirmé comme le régulateur du jeu de son équipe ce soir en orientant, changeant de zone, accélérer ou ralentir le tempo. L’international centrafricain a beaucoup couru également, parfois après les Toulousains en surnombre dans l’entrejeu. Un jeu long intéressant comme sur le but de Paixao (56e) mais finalement trop rarement vu dans cette rencontre.

- Abdelli (3) : la recrue hivernale jouait gros ce soir avec cette première titularisation. Son début de match n’est pas à la hauteur des attentes avec deux fautes grossières et un avertissement (11e), en plus d’un manque de personnalité global. Le milieu de terrain a semblé chercher sa place sur le terrain. Il aurait pu lancer son match avec cette frappe puissante cadrée repoussée par Haug (32e) mais il a été remplacé dès la pause par Nwaneri (46e - note 4), plus offensif, qui a eu tendance à déséquilibrer le bloc et ouvert les espaces au milieu de terrain. Le jeune Anglais a eu du mal à se trouver ses marques et a souvent joué vers l’arrière. C’est lui qui rate le dernier tir au but de l’OM, fatal.

- Greenwood (7) : voir ci-dessus.

- Aubameyang (3,5) : les soirées se suivent et ne se ressemblent pas. Héros de la victoire contre l’OL dimanche soir, l’attaquant a cette fois traversé cette rencontre comme son ombre. Il doit mieux faire sur cette opportunité en pivot où il se manque complètement (15e)… et c’est tout. Il a touché très peu de ballons et s’est contenté d’appels dans le vent. Difficile de lui en vouloir tant il a semblé déconnecté du reste de ses partenaires.

- Paixão (7) : il n’a pas mis longtemps à animer son côté gauche entre cette talonnade pour le centre de Medina accouchant au penalty (1ère), un ballon de but pour Aubameyang (15e) et une frappe qui partait bien (20e). Un peu plus discret en fin de première période, le Brésilien est revenu très fort en second avec ce coup de patte sublime dans le petit filet de Haug (56e) redonnant l’avantage à un OM qui était alors chahuté. Un bon retour sur Dönnum dans la demi-lune (26e) et un dégagement salvateur devant sa ligne de but sur ce corner (87e). Remplacé par Traoré (90e).

Toulouse :

- Haug (6) : préféré à Restes pour garder les cages toulousaines dans ce quart de finale, le portier norvégien a été plongé dans le grand bain d’entrée. Sans véritable arrêt à effectuer dans les premiers instants, il a dû s’incliner sur le penalty transformé par Mason Greenwood dès la première minute. Parti du bon côté, Haug n’est pas loin, mais l’Anglais a parfaitement ajusté sa frappe. Un début frustrant pour un gardien qui n’a pas été énormément sollicité ensuite, mais qui a su rester concentré. À la 32e minute, il s’est bien détendu sur une frappe lourde marseillaise d’Abdelli, repoussant le ballon en corner avec autorité. Haug est resté scotché à la 56e minute après une frappe exceptionnelle d’Igor Paixão. Le portier toulousain n’a absolument rien pu faire sur ce tir imparable. Il a ensuite facilement capté une tentative de lobe de Greenwood du milieu de terrain (72e). Il n’a rien pu faire ni face à Greenwood ni face à Aubameyang lors de la séance des tirs au but. Il a remporté son duel face à Balerdi.

- Méthalie (4,5) : installé dans un rôle de piston gauche avec la lourde responsabilité de contenir Mason Greenwood, le jeune international Espoirs a connu une entame extrêmement compliquée. Dès la première minute, mal positionné sur un centre venu de son côté, il laisse le ballon traîner dans la zone de l’ailier anglais, action qui débouche sur le penalty. Défensivement pris dans son dos et parfois en retard dans ses appuis, il a néanmoins relevé la tête au fil des minutes. Plus agressif dans les duels et plus entreprenant balle au pied, il a tenté d’apporter de la profondeur dans son couloir. Une première période contrastée, marquée par une grosse erreur initiale, mais aussi par une montée en régime intéressante. Après un bon drible sur Weah, il a tenté sa chance à la 54e. Il a concédé un corner assez bêtement à la 90e+1.

- Nicolaisen (4) : le capitaine toulousain a vécu un début de match cauchemardesque. Pris dans son duel avec Greenwood dès la première minute, il concède le penalty qui permet à l’OM d’ouvrir le score (2e). Une faute d’appréciation coûteuse dans une zone où l’erreur se paie cash. Derrière, il a tenté de se reprendre en resserrant les espaces et en simplifiant son jeu, mais cette action pèse forcément dans son premier acte. Défenseur d’anticipation habituellement fiable, il a été mis sous pression par la mobilité offensive marseillaise. Il a probablement été le moins bon défenseur du trio tout au long de la rencontre.

- Cresswell (6) : patron axial de la défense toulousaine, il a su répondre présent dans les deux surfaces. Offensivement, son impact a été déterminant sur l’égalisation : dominateur dans les airs sur corner, il place une tête puissante repoussée par Rulli, offrant à Gboho l’opportunité de conclure. Défensivement, il s’est aussi signalé par une bonne lecture sur un centre tendu de Greenwood. Dans une défense parfois chahutée, il incarne une forme de stabilité et d’agressivité positive. Un rôle clé dans les duels aériens et dans la gestion des temps faibles. Il a encore été exceptionnel à la 60e minute, s’imposant dans les airs et reprenant de la tête un corner parfaitement ajusté de Donnum pour égaliser. Touché physiquement, il a été remplacé par Kamanzi à la 65e. L’entrant a évolué sur le flanc droit, avec un rôle assez offensif.

- McKenzie (5) : positionné à droite de la défense à trois, l’Américain a traversé une première demi-heure délicate sur le plan technique. Deux relances manquées coup sur coup ont offert des situations chaudes à l’OM, heureusement pour lui mal exploitées. Dans un système où la première relance est essentielle pour sortir du pressing marseillais, ces imprécisions ont pesé. En revanche, il s’est montré plus solide dans le duel, notamment face à Aubameyang, avec une intervention importante à la 20e minute pour contrer une frappe dangereuse. Quatre ballons récupérés au total en première période : défensivement présent, mais encore trop friable dans l’utilisation. Il a été plutôt sérieux en seconde mi-temps, bien plus concentré.

- Sidibé (5) : aligné piston droit face à Igor Paixão, recrue la plus chère de l’histoire marseillaise, le Champion du Monde 2018 a livré une prestation sérieuse défensivement. Souvent confronté aux accélérations du Brésilien, il a su contenir les débordements et fermer son couloir avec discipline. Offensivement, en revanche, son apport a été limité pendant une grande partie de la première période. Il a néanmoins terminé plus fort, avec un centre intéressant à la 42e minute, preuve qu’il peut encore peser davantage dans le camp adverse. Il s’est ensuite décalé dans l’axe après la sortie de Cresswell (65e). L’ancien de l’ASM a très bien repoussé un centre fort de Greenwood de la tête à la 84e. Sidibé a marqué son penalty aux TAB.

- Diop (5,5) : au sein du double pivot dans l’entrejeu, il a beaucoup travaillé. Face à la forte possession marseillaise, il a dû multiplier les courses de compensation et les efforts défensifs. Ses trois récupérations en première période témoignent de son activité. Disponible dans les circuits courts, il a tenté d’apporter de la stabilité dans les transmissions, même si Toulouse a continuellement subi. Diop a évolué très bas, quasi comme un 4e défenseur central en seconde mi-temps. Il a gagné son duel contre Rulli lors des tirs au but.

- Cásseres (6) : associé à Diop au cœur du jeu, il a affiché une grosse débauche d’énergie. Très actif dans le pressing et dans les replis, il a remporté la majorité de ses duels aériens, preuve de son engagement. Avec ballon, il a tenté d’accélérer le jeu dès qu’une fenêtre s’ouvrait, notamment sur une frappe intéressante à la 35e minute, finalement contrée. Comme l’ensemble du milieu toulousain, il a beaucoup couru après le ballon, mais son activité reste précieuse pour maintenir le bloc compact. Cásseres a été l’un des Toulousains les plus remuants tout au long de la rencontre. Il a manqué son penalty lors de la séance des tirs au but.

- Gboho (7) : déjà décisif cette saison avec 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, il s’est encore illustré en Coupe de France ce soir en égalisant à bout portant après la tête repoussée de Cresswell. Toujours bien placé dans la surface, il a confirmé son sens du timing et son instinct offensif. Au-delà du but, il a été le Toulousain le plus inspiré techniquement dans le premier acte, capable de casser des lignes par la conduite ou la passe. À la 26e minute, il tente notamment de servir son avant-centre en profondeur, sans réussite. Percutant et impliqué, il a clairement été l’élément le plus dangereux côté TFC en première mi-temps. Le buteur a tenté une passe en profondeur pour Russel-Rowe, finalement mal dosée. Il a été légèrement plus discret en seconde période, mais est resté essentiel dans les phases de possession. Il a inscrit son penalty lors de la séance de tirs au but.

- Dønnum (6,5) : positionné sur le couloir droit de l’attaque toulousaine, il a traversé cette première période assez discrètement. Bien pris par Facundo Medina, très vigilant dans les duels et agressif dans le timing, il a rarement réussi à faire des différences en un contre un. Ses prises de balle étaient souvent orientées vers l’arrière, signe d’un manque de solutions et d’espaces dans son couloir. Pourtant, il reste impliqué sur l’égalisation puisqu’il est à l’origine de l’action qui amène le corner décisif, preuve qu’il peut peser même sans briller. Il s’est directement mis en avant en étant très remuant en début de seconde mi-temps. Bien mieux dans son match ensuite, il s’est offert une passe décisive sur corner, trouvant la tête de Cresswell à la 60e. Il a ensuite marqué son tir au but face à Rulli.

- Emersonn (5) : seul en pointe, il a longtemps souffert d’un manque de soutien face à la charnière marseillaise. Peu servi dans de bonnes conditions, il a tenté de créer par lui-même, notamment sur une action individuelle à la 24e minute, encore bien stoppée par Medina. Son rôle de point d’appui a été difficile en première période dans un contexte où Toulouse a beaucoup subi. Averti à la 37e minute pour une faute sur Medina, il a dû canaliser son engagement dans les duels en seconde période. Il a d’ailleurs failli marquer à la 49e, mais Balerdi et Rulli sont finalement intervenus. Trop discret globalement, il a été remplacé par Russel-Rowe à la 82e. L’entrant a apporté dans le pressing en fin de rencontre.