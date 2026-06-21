CdM 2026, EdF : William Saliba revient sur la défaite face au PSG en LdC

Battus en finale de la Ligue des Champions avec Arsenal par le Paris Saint-Germain, William Saliba retrouvait ensuite ses coéquipiers en équipe de France, dont plusieurs Parisiens comme le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez ou encore Warren Zaïre-Emery. Obligé de tourner rapidement la page après cette désillusion, le défenseur central aborde cette Coupe du Monde 2026 avec sérieux et semble déjà pleinement passé à autre chose au vu de ses premières prestations. En conférence de presse, il est d’ailleurs revenu sur cet épisode avec lucidité.

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« Ça a été un peu plus rapide car il fallait se concentrer rapidement sur la Coupe du Monde, même si les 3-4 premiers jours n’ont pas été faciles. Des fois, on en parle, ça se charrie un peu à table, mais j’ai déjà oublié et j’espère qu’on reviendra l’année prochaine plus fort », a-t-il avoué en conférence de presse. Belle mentalité de la part de l’ancien de l’ASSE et de l’OM.