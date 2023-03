Ligue 1 : Lens et Lille se neutralisent dans un derby du Nord animé

La 26e journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi avec un sacré choc de haut de tableau avec le quatrième qui recevait le sixième. Le Racing Club de Lens recevait le Lille OSC dans un derby du Nord qui annonçait. À domicile, les Artésiens optaient pour un 4-4-2 avec Brice Samba comme dernier rempart derrière Przemysław Frankowski, Jonathan Gradit, Kevin Danso et Massadio Haïdara. Adrien Thomasson, Salis Abdul Samed, Seko Fofana et Angelo Fulgini se retrouvaient dans l’entrejeu tandis que Florian Sotoca et Loïs Openda étaient associés devant. Lille de son côté s’articulait en 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Gabriel Gudmundsson, Tiago Djalo, José Fonte et Timothy Weah. André Gomes et Benjamin André assuraient le double pivot. Seul en pointe, Jonathan David était soutenu par Angel Gomes, Rémy Cabella et Jonathan Bamba.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 63 26 20 3 3 66 25 41 2 Marseille 52 25 16 4 5 48 25 23 3 Lens 51 26 14 9 3 40 21 19 4 Monaco 50 25 15 5 5 53 34 19 5 Rennes 46 25 14 4 7 45 28 17 Voir le classement complet

Rapidement, le Racing Club de Lens prenait le jeu à son compte et Seko Fofana, bien trouvé sur la gauche de la surface, s’essayait à une frappe repoussée par Lucas Chevalier (1re). Lens mettait en place un pressing haut afin d’étouffer leur rival historique. Seko Fofana remontait le ballon et trouvait Angelo Fulgini dont la passe en profondeur vers la gauche de la surface arrivait pour Loïs Openda. Le buteur belge trouvait le petit filet (16e). Quelques minutes plus tard, Loïs Openda était lancé par Seko Fofana et effaçait Lucas Chevalier sur la gauche avant de frapper dans un angle fermé, mais Lucas Chevalier réalisait un retour héroïque avant que l’attaquant lensois soit signalé hors-jeu (20e). Capitaine courage, Seko Fofana ne lésinait pas sur les efforts et emmenait une équipe lensoise survoltée derrière lui. À l’affut, Przemysław Frankowski s’essayait à une frappe, mais il était contré en corner (32e).

Lille a répondu à Lens

Seko Fofana plaçait une tête (36e) et finalement les efforts lensois étaient récompensés. Sur coup franc, Angelo Fulgini enroulait un centre qui était dévié malencontreusement au fond de ses propres filets par José Fonte (1-0, 41e). Au retour des vestiaires, Lens revenait avec les mêmes intentions et Loïs Openda sur la droite de la surface armait un tir (54e) puis Seko Fofana sur une contre-attaque déclenchait devant la surface avant d’être contré en corner (58e). Malgré cela, Lille relevait un peu la tête dans le jeu et tenait un peu plus le ballon. Cela se traduisait d’ailleurs avec un but. Jonathan Bamba tentait sa chance sur la gauche de la surface à deux reprises où il était contré puis il remisait de la tête vers le second poteau où Jonathan David s’arrachait pour égaliser (1-1, 69e).

Il s’agissait du seizième but du Canadien cette saison qui rejoignait le nombre de buts inscrits par Eden Hazard avec qui il partage désormais le titre de meilleur buteur des Dogues au 21e siècle (50 buts). Lille retrouvait de l’allant grâce à son buteur. Sur coup franc, Edon Zhegrova enroulait bien et Benjamin André détournait vers le but, mais Brice Samba veillait bien (79e). Lancé sur la gauche, Gabriel Gudmundsson centrait vers la surface pour Jonathan David qui remisait derrière pour Rémy Cabella dont la frappe était repoussée par Brice Samba (80e). Le match devenait très tendu et on sentait que ça pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. Edon Zhegrova était d’ailleurs proche d’endosser le costume de héros mais Brice Samba était impeccable (90e +1). Finalement, les deux équipes se quittaient sur un match nul 1-1. Lens grimpe à la troisième place et se retrouve à un point du dauphin marseillais. De son côté, Lille reste sixième et se retrouve à un point de Rennes qui est cinquième.