MU : Michael Carrick répond cash aux rumeurs de licenciement

Malgré une crise sportive qui ne cesse de s’aggraver à Manchester United, Michael Carrick ne semble pas particulièrement inquiet pour son avenir. Après la lourde défaite concédée dimanche à Old Trafford face à Bournemouth (0-3), l’entraîneur anglais de 45 ans était pourtant annoncé sur le départ. Avec huit rencontres consécutives sans victoire, toutes compétitions confondues, les Red Devils réalisent leur pire début de saison en championnat depuis 40 ans. Une situation qui a poussé les dirigeants mancuniens à organiser une réunion de crise lundi, avant de finalement décider de maintenir leur entraîneur en poste. Interrogé en conférence de presse sur sa surprise d’être toujours à la tête de l’équipe, l’ancien milieu de terrain n’a pas hésité à répondre. « Non. Je suis là pour faire mon travail et donner le meilleur de moi-même pour l’équipe. Je suis déterminé à améliorer les choses. Donc non, ça ne me surprend pas », a-t-il déclaré. Une prise de parole ferme alors que son avenir fait l’objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs jours.

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Nommé entraîneur intérimaire en janvier après le départ de Ruben Amorim, puis confirmé cet été avec un contrat de deux ans après avoir qualifié Manchester United pour la Ligue des champions, Michael Carrick assure ne pas avoir besoin d’être rassuré par sa direction. « Je n’ai besoin d’aucune garantie de qui que ce soit. Je comprends parfaitement la situation, le poste, les responsabilités et ce que cela implique », a-t-il expliqué. Le technicien anglais reconnaît néanmoins avoir été marqué par l’atmosphère hostile d’Old Trafford lors de la défaite contre Bournemouth, tout en affirmant ne pas prêter attention aux critiques extérieures. « Ce que pensent les supporters et ce qu’ils ressentent dans le stade m’importe. Sincèrement, je ne prête aucune attention au reste », a-t-il ajouté. Désormais, Carrick devra rapidement trouver des solutions pour relancer son équipe, avec un déplacement délicat sur la pelouse de Chelsea samedi. Une nouvelle contre-performance pourrait remettre son avenir au centre des discussions à Manchester.