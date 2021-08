Leeds blinde Illan Meslier

Illan Meslier a paraphé un nouveau contrat avec Leeds. Initialement lié aux Peacoks jusqu'en 2023, le jeune gardien de but (21 ans) a prolongé jusqu'en 2026, lui qui est devenu titulaire au sein du club anglais depuis la venue de Marcelo Bielsa.

La suite après cette publicité

Malgré la concurrence, le Français a su prendre sa chance pour ne plus la lâcher. Il a débarqué à Leeds à l'été 2019 sous forme de prêt dans un premier temps, avant d'être définitivement vendu par le FC Lorient contre un chèque de 6,5 M€ un an plus tard.