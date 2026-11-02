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Ligue 2

Ligue 2 : le Red Star humilié à domicile par Nancy, Reims domine Sochaux

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Le logo du Red Star. @Maxppp
terminé - 02/11 Reims 2 Sochaux 0
terminé - 02/11 Red Star 1 Nancy 4

L’AS Nancy Lorraine poursuit son impressionnante série en Ligue 2. En déplacement sur la pelouse du Red Star ce lundi soir, à l’occasion de la 11e journée, les Nancéiens se sont largement imposés (1-4) et signent ainsi une cinquième victoire consécutive. Grâce à ce nouveau succès, l’ASNL grimpe à la troisième place du classement, à seulement deux points de Montpellier et trois du leader, Saint-Étienne.

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Housni, Fernandez, Gélin et El Hadary ont inscrit les quatre buts lorrains. Avec une équipe solide dans tous les secteurs et une confiance grandissante, l’ASNL confirme qu’il faudra compter sur elle dans la course aux premières places. Le Red Star reste en embuscade mais a montré des limites inquiétantes en défense ce lundi. Dans l’autre rencontre, Reims n’a pas eu trop de mal à se défaire de Sochaux grâce à des buts de Soumano et de Fofana. Avec ce succès, les Rémoins grimpent à la 4e place derrière Nancy.

Pub. le - MAJ le
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