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Ciblé par le FC Barcelone et le Real Madrid, Kees Smit évoque son avenir

Par Aurélien Macedo
1 min.
Kees Smit @Maxppp

Dimanche dernier, l’AZ Alkmaar a remporté la finale de la Coupe des Pays-Bas en écrasant NEC Nimègue (5-1). Un match fou où les Kaasboeren ont pu glaner un premier trophée depuis 2013. Pierre angulaire de la formation néerlandaise, le milieu de terrain Kees Smit (20 ans) sort d’un exercice plein (5 buts et 10 passes décisives en 44 matches). International avec les Oranjes, il est dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid.

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Après la rencontre, il a fait le point sur son avenir auprès de De Telegraaf : «rien ne garantit mon départ. Je n’en suis pas certain moi-même. Mais supposons que je parte : si l’offre est intéressante, ce sera un atout majeur pour le club.» Il est déjà estimé à un montant avoisinant les 50 millions d’euros.

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