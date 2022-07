JT Foot Mercato : le PSG en pleine ébullition

La suite après cette publicité

Mercato de feu à Paris

Le mercato du PSG est lancé, le club de la capitale a annoncé hier soir le recrutement de Vitinha en provenance du FC Porto. Les Parisiens ont lâché près de 40 M€ pour s'offrir le milieu de terrain de 22 ans. Par contre, Gianluca Scamacca reste pour l'heure un joueur de Sassuolo. Le président des Neroverdi, a assuré qu'il n'avait plus aucun contact avec les Rouge-et-Bleu ces derniers jours. Les rumeurs vont aussi bon train sur l'avenir de Neymar à Paris. Chelsea serait prêt à sauter sur l'occasion et frapper un grand coup en recrutant le numéro 10 auriverde. L'AC Milan serait également sur les rangs. Ce n'est pas encore officiel, mais ce n'est plus qu'une question d'heure, Mauricio Pochettino ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Le club et l'Argentin ont trouvé un accord pour se séparer aux alentours de 10 M€.

Sampaoli claque la porte

Coup de tonnerre à Marseille, Jorge Sampaoli a décidé de claquer la porte de l'OM. Mécontent de la tournure des événements dans ce mercato, l'Argentin aurait décidé de quitter le club, à un an du terme de son contrat. Il n'était pas à la Commanderie ce vendredi et a rencontré son président Pablo Longoria cet après-midi. L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli ont ensuite annoncé leur décision commune de mettre fin à leur collaboration.

Les officiels

Dans l'actu du jour, Corentin Tolisso revient à l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain était libre de tout contrat après son départ du Bayern Munich. Il s'est engagé pour les 5 prochaines saisons. Tottenham a cassé sa tirelire pour s'offrir Richarlison. L'attaquant international brésilien s'est engagé en faveur de Tottenham ce vendredi. Il quitte Everton après 4 années convaincantes, moyennant une indemnité de transfert évaluée à 70 M€, soit 20 de plus que ce qu'avaient déboursé les Toffees en 2018.