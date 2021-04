OM : un suprenant prétendant anglais bouge sur Florian Thauvin

Comme Lionel Messi et Sergio Ramos, Florian Thauvin (28 ans) est en fin de contrat dans quelques mois. Il y a encore peu, on imaginait mal l'aventure se poursuivre entre le natif d'Orléans et l'Olympique de Marseille. Mais depuis le départ de Jacques-Henri Eyraud et l'intronisation du nouveau président, Pablo Longoria, les choses ont un peu changé. Récemment, on avançait que l'ailier n'était plus contre une prolongation de contrat.

En cause ? Probablement le manque de grands clubs attentifs à sa situation. On a bien évoqué l'AC Milan, quelques clubs en Espagne et aussi Leicester, mais il faut dire qu'à part les Lombards et les Foxes, dont l'intérêt semble faible, ce n'est pas franchement le haut du panier européen dont rêvait le joueur. De plus, il jouit d'une situation financière particulièrement bonne sur la Canebière. De quoi le faire réfléchir ?

Il demande 7 M€ annuels

Probablement. Mais ce lundi, The Sun nous apprend qu'un nouveau club est entré dans la course pour essayer de le récupérer. Il s'agit de Crystal Palace. Actuellement 13es de Premier League, les Eagles avaient l'intention de s'offrir les services d'Ismaïla Sarr, l'ancien Rennais, mais son prix devrait monter en flèche si Watford arrive à être promu en première division anglaise. Les Hornets ne voudraient ainsi pas lâcher leur ailier.

Concernant le champion du Monde 2018 avec les Bleus de Didier Deschamps, il demanderait un salaire annuel de 6 millions de livres (presque 7 millions d'euros) pour venir dans son nouveau club. Une somme loin d'être facile à réunir. Toujours selon le tabloïd, il discuterait actuellement avec l'AC Milan des conditions d'un précontrat. Une chose est sûre, il va rapidement devoir prendre une décision... quelle qu'elle soit.