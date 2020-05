OL : certains joueurs ont rechigné à baisser leur salaire

La pandémie du coronavirus a provoqué l'arrêt définitif de la Ligue 1. En parallèle de la décision de la LFP, cette crise sanitaire inédite a laissé des traces au sein des clubs au niveau économique. Ainsi, plusieurs d'entre eux ont réclamé un geste fort de leurs joueurs en acceptant une baisse sensible de leurs émoluments. Mais les négociations avec ces derniers n'ont pas toujours été évidentes. C'est le cas notamment à l'Olympique Lyonnais. Invité sur France Info, le président de l'OL Jean-Michel Aulas a révélé que tous les joueurs n'avaient pas accepté de revoir leurs émoluments à la baisse pour soutenir leur employeur. Si certains ont accepté de réduire la voilure à hauteur de 15%, d'autres ont tout simplement refusé.

« Nous avons eu des discussions, des échanges. C'est une décision qui appartient à chaque joueur. On n'a pas eu une unanimité sur ces dispositions même si notre équipe féminine a trouvé une solution unanime. Un certain nombre de joueurs ont accepté, d'autres non. Quand on s'habitue à un certain niveau de rémunération, c'est peut-être plus difficile. Certains l'ont fait de manière volontaire et individuelle. La prise de conscience collective a été plus importante chez les filles, » a ainsi commenté Aulas. Les principaux concernés devraient apprécier le petit tacle adressé par leur président...