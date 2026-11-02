L’OM n’a pas du tout apprécié l’interview inattendue d’Ali Zarrak !

L’Olympique de Marseille traverse une période contrastée. Après un été compliqué et des prestations particulièrement décevantes en Ligue Europa, les hommes de Bruno Genesio semblent enfin avoir retrouvé des couleurs en Ligue 1. Avec quatre victoires consécutives, dont la dernière face à Toulouse (2-0) ce dimanche, les Olympiens ont relancé leur saison et occupent désormais la sixième place du championnat. Dans ce contexte, la direction cherche à retrouver de la sérénité et à installer un climat plus apaisé au sein du club.

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Mais au milieu de cette dynamique positive, une nouvelle polémique est venue perturber l’environnement marseillais. L’interview d’Ali Zarrak dans L’Équipe, dans laquelle le responsable de la Pro 2 règle ses comptes avec Jean-Pierre Papin, n’a pas été du goût de la direction. En critiquant ouvertement son ancien entraîneur, qui l’avait lui-même visé indirectement quelques jours auparavant, Zarrak a ravivé un conflit personnel vieux de près de deux ans.

Un départ de Zarrak n’est pas à l’ordre du jour

Selon La Provence, cette prise de parole a été particulièrement mal accueillie en interne. Alors que le club cherche à calmer les tensions depuis l’arrivée du trio Stéphane Richard-Grégory Lorenzi-Bruno Genesio, le déballage public du dirigeant est venu contrarier cette volonté d’apaisement. D’autant qu’Ali Zarrak n’avait pas obtenu l’autorisation préalable du club pour accorder cet entretien, comme le prévoit le protocole interne.

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Croyez-vous à un OM européen après 4 victoires consécutives ? OUI : Genesio a trouvé enfin la formule malgré le contexte NON : l'effectif est trop limité sur une saison complète et un calendrier chargé Partage ta réponse Génération de l'image en cours

RMC va plus loin et explique que Zarrak a été recadré par sa direction. Il aurait toutefois prévenu sa hiérarchie la veille de sa publication. Pour autant, un départ de Zarrak ne semble pas à l’ordre du jour selon nos confrères marseillais. Aucune démarche en ce sens n’aurait été engagée, la direction continuant d’apprécier ses compétences professionnelles et son travail. Ce nouvel épisode risque néanmoins de laisser des traces dans un club qui cherche avant tout à retrouver de la stabilité, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses.