Equipe de France : Antoine Griezmann salue le rôle d'Olivier Giroud

La suite après cette publicité

Olivier Giroud a fait sa première apparition dans cet Euro à l'occasion du match nul de l'équipe de France face à la Hongrie (1-1). En 15 minutes, l'attaquant de Chelsea, qui a remplacé Karim Benzema, aura eu le temps d'offrir une balle de but que n'a pas réussi à convertir Mbappé. Pour Antoine Griezmann, le joueur aux 46 buts avec le maillot bleu réalise un travail très utile au groupe, malgré son déclassement au profit de Benzema.

«Je suis à table avec lui et il a toujours la banane, toujours le sourire. Dans le vestiaire, il donne tout, parle pour le groupe, donne tout à l’entraînement. C’est exceptionnel ce qu’il fait car ce n'est pas facile non plus. C’est génial ce qu’il fait pour le groupe. Ça nous aide après sur le terrain ou pour les vidéos», a révélé l'auteur du but égalisateur face aux Hongrois ce dimanche en conférence de presse.