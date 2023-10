Le fils de Bernard Tapie s’en prend à l’OM

Personnage emblématique de l’OM et président historique du club phocéen, Bernard Tapie devrait bientôt avoir une statue en son honneur sur le parvcis du Vélodrome, qui portera d’ailleurs bientôt son nom. Un projet lancé par son fils Laurent Tapie, et qui devrait coûter entre 200.000€ et 300.000€. Seulement, l’OM ne se serait pas impliqué dans ce projet, comme l’a expliqué le fils Tapie à BFM Marseille.

« Sur la levée de fonds, on est à 90-95% des sommes requises. (…) On a un dernier effort à faire pour qu’on soit sûrs à 100% qu’elle aille au bout cette statue. On a gardé un lien fort (avec les supporters, NDLR). (…) C’est eux qui haranguent les troupes, qui remettent à chaque fois le couvert pour qu’on arrive à lever ces fonds », explique-t-il, ajoutant que les supporters ont financé un tiers de la cagnotte « le reste a été financé par des personnes privées fortunées qui aimaient mon père et des entreprises ». Avant de lancer une belle pique à l’OM. « Ceux qui sont totalement absents, c’est l’Olympique de Marseille. Au moment où je vous parle, l’Olympique de Marseille n’a pas donné un euro pour que cette statue se réalise. Je trouve ça invraisemblable. J’ai eu beau les relancer, je parle dans le vide. Donc, là, ça commence à m’énerver un peu », a lancé Laurent Tapie. Voilà qui est clair…