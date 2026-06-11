Bernardo Silva a dit oui au Real Madrid !

C’est l’un des grands feuilletons de ce début de mercato. Après plusieurs années passées sous les couleurs de Manchester City, Bernardo Silva s’apprête à tourner une page majeure de sa carrière. En fin de contrat cet été, l’international portugais est libre de choisir sa prochaine destination et les prétendants se sont rapidement bousculés au portillon. Longtemps, tout semblait indiquer que son avenir s’écrirait en Liga, entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, deux clubs qui suivent sa situation depuis de nombreux mois. Le Barça semblait même avoir pris une longueur d’avance.

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Le milieu offensif portugais faisait partie des grandes priorités du club catalan, désireux d’ajouter de l’expérience et de la créativité à son effectif. De son côté, l’Atlético de Madrid surveillait également le dossier avec attention, convaincu que le profil de Bernardo Silva pouvait parfaitement s’intégrer au projet des Colchoneros. Mais ces dernières heures, un nouvel acteur est venu totalement rebattre les cartes. Depuis la nomination de José Mourinho sur le banc du Real Madrid, les Merengues avancent leurs pions.

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Bernardo Silva accepte le Real Madrid !

Désireux de renforcer son entrejeu avec un joueur expérimenté, polyvalent et habitué aux grands rendez-vous européens, le technicien portugais a rapidement placé son compatriote tout en haut de sa liste de priorités. Et selon les informations d’AS, le Real Madrid est passé à l’action. Le quotidien espagnol révèle que les dirigeants madrilènes ont transmis une offre officielle au joueur et que les discussions entre les différentes parties sont déjà bien avancées. L’optimisme règnerait d’ailleurs en interne concernant l’issue du dossier.

🚨 Excl. 🇵🇹🇪🇸#BernardoSilva accepts #RealMadrid offer and signs on a free transfer. The Portuguese midfielder leaves #ManchesterCity after 460 appearances. He has now decided to join Real and #JoséMourinho.#LaLiga pic.twitter.com/CNeDJLPUOJ — Dominik Schneider (@FT_schneidi) June 11, 2026

Mieux encore, nos compères de Fussball Transfers annonce que Bernardo Silva a déjà donné son accord au Real Madrid. Le média allemand explique que le Portugais a accepté la proposition madrilène et qu’une signature serait désormais bouclée. Si rien n’est encore officiellement annoncé, tous les signaux convergent vers une arrivée à Santiago-Bernabéu dans les prochaines semaines. Un énorme coup en perspective pour le Real Madrid, qui pourrait ainsi récupérer gratuitement un élément fiable. Alors que Barcelone et l’Atlético pensaient tenir la corde, c’est finalement José Mourinho qui pourrait bien rafler la mise.