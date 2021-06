Le nouvel indice qui montre que CR7 est sur le départ à la Juventus, la folle enveloppe mercato promise par Manchester United à Ole Gunnar Solskjaer

La suite après cette publicité

Un nouvel indice pour le départ de CR7 de la Juve

CR7 à la Juventus, c'est bientôt fini ? Depuis plusieurs jours, la rumeur enfle et ce samedi elle prend encore plus d'épaisseur avec deux nouveaux indices dévoilés par Tuttosport. Le premier, selon le média, c'est que le Portugais n'était pas présent lors des adieux de Fabio Paratici. Mais surtout, il n'est pas sur les nouvelles publicités pour la saison prochaine du principal sponsor de la Juventus. Le média italien explique également que le nouveau coach de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, aurait choisi de garder Paulo Dybala plutôt que Cristiano Ronaldo pour son attaque de la saison prochaine. Le Portugais a donc son avenir lié à celui de l'Argentin qui doit donner une réponse à la Juve dans les prochains jours. Mais, comme le rappelle Tuttosport, cela fait un mois que l'agent de Dybala et le club n'ont pas eu de contacts...

La folle enveloppe mercato de MU

La colère des supporters de Manchester United, sevrés de titres depuis plusieurs saisons, aurait-elle été entendue ? Selon le Daily Mirror, la réponse serait oui. Lors d'une discussion hier sur un forum avec des fans, l'un des patrons de MU, Joel Glazer, aurait promis à ces derniers que la famille Glazer allait investir massivement sur le mercato cet été. Ceci dans le but de regagner des titres et de replacer MU au sommet. Selon The Sun, les investissements de l'été 2021 pourraient se faire grâce à une enveloppe de 140 millions de livres, soit 162 M€. De quoi acheter Harry Kane, Jadon Sancho ou encore Kieran Trippier, tous demandés par Ole Gunnar Solskjaer ?

Le Barça proche de signer Gaya ?

Une nouvelle recrue au FC Barcelone ? Selon Sport, le défenseur latéral gauche de Valence et capitaine du club ché, José Gaya, aurait été ciblé par le Barça pour cet été et son arrivée serait en bonne voie. Celle-ci pourrait être facilitée par la situation économique de la formation valencienne, en grave difficulté sur le plan financier. Valence pourrait alors lâcher son joueur pour pas cher. Gaya pourrait venir suppléer Jordi Alba, toujours titulaire au sein du Barça mais vieillissant comme une grande partie de la défense barcelonaise. Cela serait un joli coup pour le Barça qui engagerait un joueur d'avenir à moyen terme. Gaya n'a en effet que 26 ans.