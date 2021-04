Alvaro Morata vers un retour à l'Atlético de Madrid

Alvaro Morata a beau réaliser une très belle saison (16 buts et 12 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues), la Juventus n'est pas partie pour le conserver à la fin de la saison. Prêté par l'Atlético de Madrid contre 10 M€, l'attaquant avait inclus une option d'achat dans ce contrat d'une valeur de 45 M€, et d'une seconde saison en prêt pour 10 nouveaux millions d'euros. Des sommes trop élevées pour les finances de la Vieille Dame, si elle décide de garder Cristiano Ronaldo.

D'après les informations de AS, l'avenir du Portugais aura une influence sur celle de l'Espagnol. Les Bianconeri seraient prêts à laisser partir le quintuple Ballon d'Or contre 25 M€ et surtout se délester des 31 M€ annuels de salaire mais ça ne sera pas simple du tout. Mal en point en Serie A et pas du tout certaine de participer à la prochaine Ligue des Champions, la Juve s'inquiète pour la suite. Elle envisage déjà de faire de grandes économies, surtout en période de crise.