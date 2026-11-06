PSG : Luis Enrique explique pourquoi Fabian Ruiz est devenu indispensable

Fabian Ruiz est en train de mettre tout le monde d’accord. Étincelant lors de la démonstration du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Villarreal (6-0), mardi soir en Ligue des Champions, le milieu de terrain espagnol a reçu une véritable pluie de louanges après sa prestation XXL. Auteur d’un doublé et désigné homme du match, l’ancien joueur de Naples a régalé par sa justesse technique et a été élu homme du match par notre rédaction (9/10) pour son omniprésence dans l’entrejeu parisien.

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L’entraîneur parisien n’a d’ailleurs pas manqué de souligner son apport lors de sa conférence de presse avant la réception de Troyes. Interrogé sur l’importance du milieu de terrain dans son animation offensive, Luis Enrique a particulièrement insisté sur le rôle de son compatriote : «pour jouer comme on joue, on a besoin de joueurs qui font le lien avec les attaquants, c’est ce que fait Fabian Ruiz. C’est un joueur différent, il a tout, c’est un des meilleurs milieux du monde». Des mots forts qui témoignent de la confiance accordée à un élément devenu essentiel dans l’entrejeu parisien.

Luis Enrique : «quand il est arrivé ici, il y avait une autre impression de lui»

Les chiffres confirment cette montée en puissance. En Ligue des Champions cette saison, Ruiz affiche déjà 4 buts et 1 passe décisive en 4 rencontres, avec notamment 91 % de passes réussies. En Ligue 1, il a également disputé 7 rencontres, délivrant 2 passes décisives en 416 minutes de jeu. Des statistiques importantes et qui montrent sa belle évolution. «On est très contents parce que quand il est arrivé ici, il y avait une autre impression de lui», a ajouté Luis Enrique, avant la réception de l’ESTAC ce samedi (21h05).

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Fabian Ruiz est-il devenu indispensable au PSG ? Oui, c'est le patron du milieu Oui, mais il reste sous-coté Non, il a encore des choses à prouver Non, il est surtout sublimé par la qualité de l'effectif parisien Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Arrivé dans la capitale à l’été 2022, le milieu espagnol semble avoir définitivement trouvé sa place dans le projet de Luis Enrique. Longtemps parfois sous-estimé, il s’impose aujourd’hui comme l’un des rouages essentiels de l’équipe parisienne. Sa prestation face à Villarreal n’a fait que renforcer cette impression. Et au vu des compliments de son entraîneur, Fabian Ruiz n’est pas près de perdre son statut dans le onze parisien et également au sein de l’équipe d’Espagne, à l’approche du prochain rassemblement.