C'est clairement l'affiche de ce début de saison en Ligue 1. En ce dimanche soir, c'est tout simplement un Classique forcément chaud bouillant entre le PSG de Lionel Messi et l'OM de Jorge Sampaoli dans l'antre du Vélodrome qui est au programme. Et plus que le gain d'un simple match, il s'agit d'une question de suprématie nationale entre le nord et le sud et entre les deux meilleurs ennemis du championnat de France. Une affiche, diffusée ce dimanche soir à 20h45 en direct sur Amazon Prime qu'il ne faut absolument pas rater, et ce, pour quatre raisons.

La suite après cette publicité

4 raisons de ne pas rater OM-PSG

Tout d'abord parce que c'est le retour du Classique à l'Orange Vélodrome avec des supporters. Et pour l'occasion, les 60 000 places du stade se sont littéralement arrachées. C'est donc dans une ambiance incroyable et digne des plus grandes affiches européennes ou même sud-américaines que la rencontre va avoir lieu. Et quelle rencontre puisqu'il s'agit de l'affrontement entre le spectaculaire OM de Jorge Sampaoli face à la redoutable équipe du PSG qui pourra sans doute compter sur sa MNM (Messi-Neymar-Mbappé).

Ce Classique, c’est donc un match entre deux des plus beaux effectifs de Ligue 1 Uber Eats avec une grande concentration d’étoiles au mètre carré. Dimitri Payet, Arkadiusz Milik, Mattéo Guendouzi, Amine Harit à l'OM, Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi côté parisien, il y aura de nombreux internationaux sur la pelouse du Parc des Princes.

Leo Messi, l'une des grandes attractions du match

Après le match contre Manchester City, il s'agit là du deuxième test grandeur nature pour la Pulga sous les couleurs du PSG. Habitué à briller lors des Clasico Barça-PSG, nul doute qu'il aura à cœur de briller à Marseille. Son récent doublé face à Leipzig en Ligue des Champions montre clairement qu'il monte en puissance. Pas une bonne nouvelle pour la défense phocéenne qui devra surveiller le sextuple Ballon d'Or comme le lait sur le feu.

Enfin, ce match entre le leader et le troisième de Ligue 1 sera l'occasion pour l'OM de mettre fin à une longue série de matches sans victoire face au PSG au Vélodrome. En effet, le club de la capitale n'a plus perdu sur la Canebière depuis 2011 et reste sur 2 victoires sur la pelouse marseillaise lors des deux dernières saisons (2-0 et 2-0). Paris affiche 7 succès et 1 nul lors de ses 8 dernières visites dans le Sud de la France.

Les raisons de suivre ce match sont donc nombreuses et tout fan de football qui se respecte doit absolument regarder un tel événement. Comment y accéder ? C'est très simple, il suffit de souscrire à l'abonnement Amazon Prime (49€ par an) et d'activer le pass Ligue 1 (12,99€ par mois). Si vous voulez profiter de ce Classique de la Ligue 1, tout en vous laissant le temps de réflexion, pas de problème, Amazon vous offre 30 jours d'essai gratuit. Alors profitez de cette offre tant qu'elle est disponible à ces conditions ici !