Les véritables raisons derrière l’absence de recrutement hivernal du Real Madrid

Le Real Madrid ne recrutera personne cet hiver. Une fois de plus. Du côté de la capitale espagnole, on a tendance à justifier cette absence de recrues devenue habituelle par des considérations principalement sportives. Il n’y aurait ainsi pas vraiment de joueurs intéressants disponibles en hiver, ou du moins, pas de joueurs qui pourraient apporter une véritable plus-value. Tout comme les choses se sont souvent mal passées pour les joueurs recrutés en janvier par le passé à Madrid. Deux arguments souvent ressortis à toutes les sauces dans les médias madrilènes, notamment ceux qui sont le plus proches de la direction merengue.

Et ce sont des justifications qui ont clairement le don d’énerver bon nombre de supporters. Beaucoup estiment ainsi que l’équipe a besoin de renforts dès maintenant si elle veut être compétitive et avoir des chances sérieuses de gagner des titres sur la deuxième partie de saison. Le Madridismo réclame principalement de nouvelles têtes en défense - surtout que l’équipe fait encore face à une épidémie de blessures assez conséquente en ce moment - ainsi qu’au milieu de terrain, où on déplore, encore, un manque de créativité et de contrôle évidents. Les excuses de la direction madrilène pour justifier leur immobilisme hivernal ne passent donc plus vraiment, et surtout, de plus en plus de socios deviennent conscients qu’elles cachent d’autres choses derrière.

Le Real Madrid ne roule pas sur l’or

D’abord, beaucoup de fans estiment que Florentino Pérez est de moins en moins concentré sur l’aspect sportif, et que la priorité de l’état-major se tourne vers d’autres aspects. Ils sont nombreux à regretter que le club ressemble de plus en plus à une entreprise d’entertainment plutôt qu’à un club de football, visant ainsi à générer le plus de revenus possibles quitte à laisser un peu de côté le terrain. Les travaux du Bernabéu et l’organisation d’évènements comme le match de NFL ou plusieurs concerts à venir en 2026 semblent clairement aller dans ce sens. Et même si le Real Madrid n’est pas un club en crise financière, il y a une réalité évidente : les travaux du Bernabéu ont coûté 1,3 milliards d’euros, soit plus du double de ce qui était prévu initialement.

Si le Real Madrid ne recrute pas cet hiver, c’est aussi parce que les caisses du club ne sont plus aussi remplies qu’à une époque, et c’est une donnée qui n’est pas assez mise en avant dans les médias couvrant l’actualité du club de la capitale espagnole. Actuellement, le Real Madrid a une dette totale de 2,2 milliards d’euros, ce qui représente environ 80% de ses actifs. Ce n’est pas une situation d’urgence ni de crise, contrairement à ce qui peut se passer du côté de Barcelone par exemple, mais c’est un contexte qui, forcément, appelle à la prudence et donc à éviter de trop dépenser. Surtout que l’été dernier, le club avait déjà fait des efforts conséquents.

Qui dirige vraiment le Real Madrid ?

Si certains ont expliqué que Florentino Pérez n’a pas voulu recruter cet hiver car il savait qu’Alonso allait partir, ne voulant donc pas offrir de joueurs à un entraîneur dont l’avenir était flou, tout indique qu’Arbeloa sera logé à la même enseigne. Cet argument n’est donc pas forcément recevable. En revanche, de plus en plus de questions se posent sur la façon dont le club est gouverné. Si Florentino Pérez prend les grandes décisions, ce n’est pas vraiment un homme de football, et il n’y a pas de véritable directeur sportif comme peuvent l’être Deco au Barça ou Luis Campos au PSG, qui sont en plus épaulés par d’autres employés connaissant très bien le football. José Angel Sanchez, le DG, et Juni Calafat, responsable du recrutement et du scouting, gèrent plus ou moins les affaires liées au mercato, mais on peut clairement s’interroger sur la structure et la hiérarchie du club, surtout que ces deux hommes sont proches de Pérez et ne vont pas le contredire.

Parfois, le Real Madrid ressemble encore à un club à l’ancienne, qui n’a pas forcément évolué avec son temps. En plus de ne pas avoir de véritables hommes de foot dans les bureaux, le club compte par exemple très peu d’analystes vidéo, et s’appuie sur un staff globalement assez réduit. Les gens aux commandes sont-ils vraiment conscients de ce dont a besoin l’équipe ou de ce dont a besoin l’entraîneur ? Sont-ils conscients de la réalité du terrain ? Qui est en mesure de convaincre la direction qu’il faut recruter tel ou tel joueur ? Voici des questions que l’on peut légitimement se poser…