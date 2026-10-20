Ligue des Champions, FC Barcelone : Lamine Yamal s’est complètement fait éteindre

20 ! C’est le nombre de ballons perdus par Lamine Yamal dans ce choc de Ligue des Champions face au PSG (4-2). Trop. Bien trop. Surtout pour un joueur considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur au monde. Car l’international espagnol était particulièrement attendu ce mardi soir au Parc des Princes. Quelques jours plus tôt, il avait encore éclaboussé la Liga de son talent en inscrivant un but exceptionnel face au Betis, au terme d’un nouvel exploit individuel dont il a le secret. Forcément, tous les regards étaient tournés vers lui avant les retrouvailles avec le Paris Saint-Germain. D’autant plus que son grand rival, Nuno Mendes, avait déclaré forfait en raison d’une blessure à la cuisse. Avec un Lucas Digne en grande difficulté depuis le début de saison et des interrogations sur le véritable niveau de Lucas Hernandez, tous les ingrédients semblaient réunis pour voir le prodige barcelonais faire vivre un véritable enfer à la défense parisienne. Mais sur la pelouse du Parc des Princes, le scénario a été bien différent.

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Et pourtant, certains signes avant-coureurs auraient presque pu mettre la puce à l’oreille. Dès l’échauffement, Lamine Yamal affichait une attitude particulièrement nonchalante. Un style qui lui est propre et qu’il maîtrise habituellement à merveille, mais qui semblait cette fois traduire un manque d’intensité inhabituel. Très peu de courses à haute intensité, quasiment aucune accélération pour véritablement faire monter le rythme et une implication assez limitée dans les exercices. Même devant le but, malgré quelques frappes envoyées dans la lucarne, le numéro 10 blaugrana donnait parfois l’impression de manquer de détermination lors de ses échauffements. On pouvait alors imaginer qu’il réservait ses efforts pour le coup d’envoi, prêt à sortir le grand jeu au moment où les choses sérieuses commenceraient. Mais il n’en a rien été. Dès les premières minutes, le jeune Espagnol a prolongé cette impression, avec très peu d’engagement, une participation défensive quasi inexistante et surtout une incapacité à mettre l’intensité nécessaire dans ses prises de balle. Face à lui, Lucas Hernandez n’a pas tremblé et a rapidement pris le dessus dans leur duel.

Un match à oublier

La première période a même tourné au cauchemar pour Lamine Yamal. Méconnaissable, le Barcelonais a multiplié les approximations et les pertes de balle, au point d’en comptabiliser 14 avant même la pause. Il a notamment été coupable d’une perte de balle sur l’action ayant amené le but de Désiré Doué. Incapable de faire les différences qui constituent habituellement sa marque de fabrique, il a été parfaitement contenu par Lucas Hernandez, impérial dans son couloir. En seconde période, le constat n’a guère évolué. Certes, Yamal a réussi quelques décalages et quelques gestes rappelant l’étendue de son talent avec un peu plus d’espaces, mais bien trop peu pour un joueur de son standing. Il a finalement fallu attendre la sortie de Lucas Hernandez pour le voir véritablement prendre le dessus sur son adversaire direct. Du moins, une seule fois. Entré en jeu à la place du défenseur français, Warren Zaïre-Emery a immédiatement été mis en difficulté sur son premier ballon, permettant au prodige espagnol de réussir une belle percée conclue par un but. Une réalisation de grande classe, certes, mais qui ne suffit pas à effacer une prestation globalement très décevante.

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Car au-delà de ses 20 ballons perdus, le total le plus élevé de la rencontre, c’est surtout l’attitude de Lamine Yamal qui a interpellé. Régulièrement les mains posées sur les genoux, essoufflé, râleur par moment, l’ailier barcelonais a semblé manquer de fraîcheur et d’énergie à plusieurs reprises, sans jamais parvenir à imposer son rythme habituel. Ses 64 % de duels remportés seulement illustrent ses nombreuses difficultés dans le jeu, ni son manque d’impact sur une grande partie de la rencontre. Avait-il déjà la tête tournée vers le prochain Clásico face au Real Madrid ce dimanche soir ? Difficile de l’affirmer, mais cette hypothèse ne saurait de toute façon justifier une telle prestation dans un rendez-vous aussi important. Alors qu’il était présenté comme la principale menace pour le PSG, surtout en l’absence de Nuno Mendes, Lamine Yamal a finalement été neutralisé pendant l’essentiel de la soirée. Et malgré son éclair de génie en fin de rencontre, le prodige espagnol est passé à côté de son grand rendez-vous européen. Une soirée à oublier.