Tottenham : Jose Mourinho ne retiendra pas Gedson Fernandes

Arrivé en janvier 2019 sous la forme d'un prêt d'un an et demi en provenance de Benfica, Gedson Fernandes ne s'est jamais imposé à Tottenham. Le milieu portugais de 21 ans ne compte que 13 apparitions dans l'équipe de Jose Mourinho, alors qu'il était censé s'aguerrir. Une situation qui ne convient évidemment pas au club lusitanien, à tel point qu'il pourrait envisager de rapatrier leur joueur dès cet hiver.

Et Jose Mourinho ne retiendra pas Gedson Fernandes, comme il l'a dit aux micros de SportTV : « je ne serai jamais celui à le pousser ou à dire que je ne veux pas de lui ici. Mais je comprends la situation du gamin et de Benfica. Si le club veut mettre fin à la relation ici, nous serons là pour collaborer, car nous voulons le bien du joueur. Benfica a le pouvoir de décider et nous l'accepterons ».