Liga : Alavés arrache le match nul face à Getafe

Après le match spectaculaire entre l'Espanyol et Levante (4-3), la 17e journée de Liga se poursuivait ce samedi avec le déplacement de Getafe (19e, 11 pts) sur la pelouse d'Alavés (17e, 14 pts). Les Azulones restaient sur trois matches sans défaite en championnat, avec notamment une large victoire face à Cadix (4-0). Les Babazorros avaient quant à eux enchaîné deux défaites consécutives contre le Celta de Vigo (1-2) et Grenade (2-1). Malgré une possession de balle en faveur d'Alavés, ce sont les visiteurs qui prenaient les commandes de la rencontre grâce à Ünal (0-1, 20e).

Les Babazzoros ne parvenaient pas à contourner le bloc adverse et s'exposaient à des contres. Seul dans les six mètres, Mata ratait l'immanquable, après un superbe travail d'Iglesias sur le côté droit (76e). En toute fin de match, Joselu permettait aux siens de revenir au score. L'attaquant profitait d'un centre dévié par un défenseur adverse au premier poteau pour tromper Soria (1-1, 86e). Un but important qui rapportait un point précieux dans l'optique du maintien. Lors de la prochaine journée, Alavés ira défier le Rayo Vallecano, Getafe recevra Osasuna.

