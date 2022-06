JT Foot Mercato : le Barça accélère son opération dégraissage

La suite après cette publicité

Le mercato du Barça s'annonce mouvementé

La situation financière difficile du FC Barcelone ne permet, pour l'instant, pas de finaliser de nouvelles arrivées, ni même d'augmenter les salaires de certains joueurs comme Gavi et enregistrer les contrats auprès de la Liga selon la presse catalane. Frenkie De Jong se trouve donc en tête de liste pour quitter le club, le Néerlandais dispose de la plus grosse valeur marchande de l'effectif. Selon Sport, un accord est proche entre le Barça et Manchester United pour un transfert avoisinant les 80M d'euros. Selon les dernières informations de TV3, Clément Lenglet pourrait, lui, bientôt débarquer en Premier League et plus précisément dans le nord de Londres à Tottenham. Les Spurs souhaiteraient le récupérer en prêt. Le club londonien souhaite également attirer Memphis Depay, tout comme Arsenal. Enfin, Martin Braithwaite est poussé vers la sortie, mais l'intéressé ne veut pas partir, comme il l'a confié au média danois Bold.

L'avenir de Sadio Mané s'éclaircit davantage

Sadio Mané ne veut, quant à lui, pas entendre parler d'une prolongation avec Liverpool. Selon The Telegraph, sa décision est prise et il ne reviendra pas dessus. Le Bayern Munich est en pole position sur ce dossier et pourrait débourser une somme environnant les 30 M€ pour l'enrôler. Le PSG est aussi à l'affût dans ce dossier. Mais d'après l'intéressé, cette option a peu de chances de se réaliser puisqu'il préfère l'Olympique de Marseille au club parisien.

William Saliba de retour à Arsenal

Elu meilleur espoir de Ligue 1, l'international français William Saliba s'est rapidement fait une place à l'OM. Malheureusement, l'histoire ne va pas durer puisqu'il retourne du côté d'Arsenal, club auquel il appartient. L'intéressé a bel et bien l'intention de s'imposer chez les Gunners cette fois-ci, comme il l'a confié au micro de Téléfoot. «J'appartiens à Arsenal, il me reste encore deux ans. Je serai à la reprise avec Arsenal. J'ai fait zéro match et j'ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d'avoir la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club. Mais ça ne dépend pas que de moi. Dans tous les cas, partir comme ça, ça serait dommage.»