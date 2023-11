OM - Lille : les compositions officielles

La 11e journée de Ligue 1 offre un sacré duel entre l’Olympique de Marseille et le Lille OSC. A domicile, les Phocéens s’articulent dans un 4-3-3 où Pau Lopez occupe les cages avec Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Renan Lodi devant lui. Placé comme sentinelle, Geoffrey Kondogbia est épaulé par Valentin Rongier et Jordan Veretout. Enfin, Amine Harit, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr sont associés en attaque.

Les Dogues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier comme dernier rempart derrière Tiago Santos, Leny Yoro, Alexsandro, Ismaily. Benjamin André est placé en sentinelle auprès de Nabil Bentaleb. Seul en pointe, Yusuf Yazici est préféré à Jonathan David. Le Turc est soutenu par Edon Zhegrova, Angel Gomes et Ivan Cavaleiro.

Les compositions

Olympique de Marseille : Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi - Rongier, Kondogbia, Veretout - Harit, Aubameyang, Sarr

Lille OSC : Chevalier - Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily - Bentaleb, André - Zhegrova, Gomes, Cavaleiro - Yazici

