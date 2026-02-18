Affaire Prestianni-Vinicius Jr : Gianni Infantino félicite François Letexier

Depuis hier soir, le monde du football vient au soutien de Vinicius Junior. À l’occasion du barrage aller de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid, le Brésilien a accusé l’Argentin Gianluca Prestianni de l’avoir traité de « singe ». Le joueur des Aguias nie avoir tenu de tels propos, mais l’UEFA a bien ouvert une procédure disciplinaire. Et cet après-midi, c’est au tour du patron de la FIFA, Gianni Infantino, de sortir du silence pour condamner toute forme de raciste et pour féliciter la réactivité de l’arbitre français du match, François Letexier.

«J’ai été choqué et attristé par l’incident raciste présumé dont a été victime Vinicius Junior lors du match de Ligue des Champions opposant le SL Benfica au Real Madrid FC. Le racisme n’a absolument pas sa place dans notre sport ni dans notre société. Il est impératif que toutes les parties prenantes agissent et que les responsables rendent des comptes. À la FIFA, par le biais de l’Initiative mondiale contre le racisme et du Panel de la voix des joueurs, nous nous engageons à garantir le respect et la protection des joueurs, des officiels et des supporters, et à veiller à ce que des mesures appropriées soient prises en cas d’incident. Je félicite l’arbitre François Letexier d’avoir activé le protocole antiracisme en utilisant le geste du bras pour interrompre le jeu et gérer la situation. La FIFA et le football expriment leur pleine solidarité aux victimes de racisme et de toute forme de discrimination. Je le répète : Non au racisme ! Non à toute forme de discrimination», a-t-il écrit dans une story postée sur son compte Instagram.