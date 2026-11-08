L’USM Alger remporte la Supercoupe de la CAF face au Mamelodi Sundowns

L’USM Alger est sur le toit de l’Afrique ! Opposé aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ce dimanche en finale de la Supercoupe de la CAF, le club algérien s’est imposé (3-1) au terme d’une rencontre animée. Les Algérois n’ont pas tardé à prendre les devants, avec une ouverture du score signée Draoui dès la 4e minute. Mais Mamelodi a rapidement réagi grâce à Rayners, entré en jeu à la 17e minute pour remplacer Leon, sorti sur blessure. Huit minutes seulement après son apparition, l’attaquant sud-africain a remis les deux équipes à égalité (25e, 1-1). Une réaction qui n’a toutefois pas suffi à faire douter les Algériens. À la 37e minute, le latéral droit Radouani a redonné l’avantage à l’USM Alger, permettant aux siens de regagner les vestiaires avec une longueur d’avance (2-1). Au retour des vestiaires, Khaldi a enfoncé le clou en inscrivant le troisième but algérien, mettant définitivement son équipe à l’abri.

La suite après cette publicité

Une efficacité redoutable qui a fait toute la différence dans cette finale. Malgré une nette domination dans le nombre de tentatives, Mamelodi Sundowns n’est jamais parvenu à refaire son retard. Les Sud-Africains ont pourtant tenté leur chance à 21 reprises, contre seulement neuf tirs pour l’USM Alger, mais ont cruellement manqué de réalisme devant le but. À l’inverse, les Algérois ont su faire preuve d’un froid réalisme pour convertir leurs occasions et préserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce succès, l’USM Alger décroche la deuxième Supercoupe de la CAF de son histoire, après son premier sacre en 2023. Le club algérien inscrit ainsi une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès et succède à Pyramids FC, vainqueur de la précédente édition face au RS Berkane.