PSG : Nasser Al-Khelaïfi a porté plainte

Au cœur d’un scandale, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi va porter plainte. Dans des faits remontants en 2020, Tayeb Benabderrahmane, un homme d’affaires franco-algérien, avait été arrêté et emprisonné pendant plusieurs mois en raison de supposés documents compromettants sur Nasser Al-Khelaïfi. M. Benabderrahmane avait porté plainte l’été dernier pour son arrestation jugée arbitraire et illégale au Qatar. Il n’avait pu quitter Doha que six mois plus tard. Avant de parler dans les colonnes du Parisien. Ce lobbyiste de 42 ans est revenu en détail sur son arrestation en janvier 2020, au Qatar, et affirmait avoir été séquestré.

Selon les dernières informations de l’AFP, les avocats de Nasser Al-Khelaïfi ont été chargés de déposer une plainte pour diffamation contre le lobbyiste franco-algérien, qui accuse le patron du PSG d’être derrière son enlèvement et sa séquestration. «Après avoir pris connaissance des déclarations de M. Tayeb Benabderrahmane parues dans la presse le 28 avril, M. Nasser Al-Khelaïfi nous a chargés de porter plainte en diffamation contre M. Tayeb Benabderrahmane», ont indiqué à l’AFP Mes. Francis Szpiner et Renaud Semerdjian, avocats du patron du PSG.

