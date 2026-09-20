Sidney Govou peste contre le racisme à l’OL et en Ligue 1

Ces dernières semaines, plusieurs faits racistes ont été constatés du côté du Groupama Stadium. Une situation qui inquiète Sidney Govou, grand nom du club rhodanien, qui a poussé un nouveau coup de gueule sur le plateau du Canal Football Club.

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« Il faut arrêter de regarder à côté. Il se passe des choses dans les tribunes ou à l’extérieur du stade à lyon qui sont à caractère raciste ! […] J’avais interdit à mon fils d’aller au stade, parce que je suis un père de famille et je m’en voudrais si ça tombe sur lui. Je parle de lyon parce que c’est mon club, mais ça existe aussi dans beaucoup de clubs en ligue 1, il ne faut pas se cacher. C’est quelque chose qu’il faut éradiquer des stades de football », a indiqué l’ancien international français.