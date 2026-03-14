Le Maroc va convoquer Ayyoub Bouaddi en mars !

C’est l’un des éternels débats dans le football en France. Chez les binationaux, la question est toujours présente chez les jeunes joueurs : doivent-ils représenter la France ou la sélection de leurs pays d’origine ? Une interrogation qui déchaîne les passions et qui met souvent les jeunes talents qui émergent en Ligue 1 dans l’embarras. Ces derniers temps, la question devenait de plus en plus pesante chez Ayyoub Bouaddi. Excellent dans la saison en dents de scie du LOSC, le talent de 18 ans brille.

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Ayant les origines marocaines de ses parents, le milieu polyvalent avait la capacité de choisir donc les Lions de l’Atlas. Toujours à la recherche de jeunes talents pour étoffer leur vivier, et de plus en plus forte pour attirer des binationaux, la Fédération marocaine suivait le Lillois depuis de longues années. Mais voilà, alors qu’il enchaîne les grosses prestations et les convocations avec l’Equipe de France espoirs (8 sélections), le Maroc se devait de rapidement sécuriser l’avenir international du natif de Senlis.

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Le joueur aurait donné son accord verbal

En ce sens, le Maroc a accéléré ces dernières semaines. En parallèle d’une fin de CAN cruelle et d’un changement d’entraîneur suite à la démission de Walid Regragui, la FRMF n’a jamais baissé d’intensité dans les discussions avec le milieu de terrain. Une abnégation qui pourrait porter ses fruits. Dans ce cadre, une réunion s’est tenue cette semaine entre Mohamed Ouahbi, Fouzi Lekjaa, Ayoub Bouaddi et l’entourage du joueur du LOSC. Selon nos informations, les échanges entre les différentes parties ont été jugés positifs par la fédération marocaine. La FRMF a présenté au milieu de terrain le projet envisagé avec la sélection marocaine.

Certaines sources affirment que le joueur a même donné son accord verbal pour rejoindre les Lions de l’Atlas. La FRMF reste confiante dans ce dossier et souhaite le convoquer dès le rassemblement de mars 2026, dans l’espoir de pouvoir l’intégrer rapidement au groupe. Une superbe nouvelle pour le finaliste de la dernière CAN, qui pourrait donc compter sur un milieu encore plus fourni avec les présences de Neil El Aynaoui et l’engagement du jeune Samir El Mourabet, éligible pour les prochains rassemblements. Un coup dur pour la France et les Bleus qui perdraient l’un de ses prospects les plus intéressants dans l’entrejeu pour les prochaines années.