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La justice colombienne interdit au candidat de la droite dure à la présidence d’utiliser le maillot de l’équipe nationale

Par Josué Cassé
Colombie @Maxppp

Une décision qui n’est pas passée inaperçue. Ce jeudi, la justice colombienne a interdit au candidat de la droite dure à la présidence d’utiliser le maillot de l’équipe nationale de football comme symbole de son parti politique, à l’approche de la Coupe du monde 2026.

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La justice a ordonné à Abelardo de la Espriella de «mettre fin de manière immédiate et définitive» à l’usage du maillot «comme symbole identificateur de son parti politique, de sa campagne ou de son image personnelle sur la place publique ou dans tout autre média», indique l’ordonnance d’une juge de Bogota.

Pub. le - MAJ le
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