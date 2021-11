Borussia Dortmund : Marco Reus furieux envers son entraîneur après la défaite à Leipzig

Après la défaite sur le terrain du RB Lepizig samedi en fin d'après-midi (1-2), le capitaine et seul buteur du Borussia Dortmund Marco Reus n'a pas caché sa déception, notamment concernant les choix tactiques de son entraîneur Marco Rose, au micro de Sky Sport Allemagne : «Nous ne pouvons pas du tout nous débrouiller avec une ligne arrière à cinq. Nous pouvons complètement oublier la première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous sommes passés à une ligne arrière à quatre, ce qui nous convient beaucoup mieux car nous sommes beaucoup plus actifs que dans une ligne arrière à cinq.»

«De plus, nous avons un homme en moins au centre dans la ligne arrière à cinq qui peut presser avec nous. Nous ne pouvons pas du tout faire face à cela, nous devons le dire très clairement. La seconde moitié était meilleure. Nous sommes mieux sortis de la pause, nous avons été plus agressifs et nous avons égalisé, a reconnu le joueur de 32 ans, avant de poursuivre. On concède simplement un but stupide pour faire 1-2. C'est juste trop facile. Leipzig a eu beaucoup, beaucoup d'occasions de conclure l'affaire plus tôt. Nous avons été très, très chanceux. C'était une défaite méritée. C'est une défaite méritée, d'autant plus amère qu'elle s'est produite comme ça.»