FC Barcelone : Lionel Messi ouvre la porte à un retour dans un rôle inattendu

Avant la tenue de l’élection présidentielle du FC Barcelone prévue le dimanche 15 mars prochain, Joan Laporta a démissionné pour pouvoir se représenter. Des élections attendues, alors que l’actualité de Lionel Messi est toujours au cœur des débats. En novembre dernier, l’Argentin de 38 ans avait par ailleurs fait son retour au Camp Nou, dans le cadre d’une visite surprise. L’octuple Ballon d’or avait confié son envie d’y revenir et pas seulement pour y faire ses adieux.

Malgré son installation à Miami depuis 2023, Messi suit toujours l’actualité du FC Barcelone, son club de cœur. Les élections présidentielles sont l’un des sujets brûlants et son nom reste évoqué par les candidats pour séduire les électeurs ou envisager un éventuel retour, assure Sport. Cependant, le joueur reste pour l’instant à l’écart et n’a rencontré aucun candidat, pas même Joan Laporta, avec qui les relations sont rompues depuis son départ du Barça. Aucun hommage officiel n’a été rendu à Messi, aucune cérémonie de départ, et Laporta a même refusé de nommer le Camp Nou « Leo Messi » sans consulter les socios.

Lionel Messi attend de connaître le prochain président

Messi ne votera pas cette fois-ci, étant physiquement retenu par un match de MLS, et préférant garder le profil bas sur ces élections. Son implication reste conditionnelle à l’évolution du processus et des candidats, mais il ne prévoit pas d’intervenir activement. Les prochaines élections, dans cinq ans, pourraient en revanche lui offrir l’opportunité de s’engager ou de soutenir une candidature. À terme, Messi prévoit de revenir vivre à Barcelone après la fin de son contrat avec l’Inter Miami et pourrait alors s’impliquer dans la vie du club.

En effet, le quotidien catalan explique notamment que l’international argentin pourrait s’impliquer dans la direction sportive du club, avec un président en qui il aurait confiance. Pour l’instant, il continue de briller sur le terrain aux États-Unis, tout en gardant un œil sur Barcelone et sur l’avenir de son club de toujours. En attendant de débuter sa prochaine saison avec l’Inter Miami, Lionel Messi sait que son nom continuera à être utilisé comme argument électoral, car il est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du Barça. Mais pour l’instant, Messi se concentre sur sa saison.