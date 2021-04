Manchester City : réponse aujourd'hui pour Kevin de Bruyne

Manchester City tremble depuis hier soir. Son génial milieu de terrain, Kevin de Bruyne, est sorti durant le match face à Chelsea ce samedi en FA Cup. Un coup qui pourrait être dur si la blessure au ligament du Belge s’avérait grave.

D’après les informations du Telegraph, les Citizens en sauront plus ce lundi concernant l’état de santé de leur meneur de jeu. À 10 jours du match aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, c’est une partie de la ville de Manchester qui retient son souffle, et qui espère voir KDB opérationnel pour la double confrontation face au PSG. Le média anglais ajoute que les Skyblues espèrent une absence d'une semaine voire 10 jours pour le joueur de 29 ans, mais ça pourrait être plus grave pour l'ancien joueur de Wolfsbourg qui pourrait s'absenter 4 à 6 semaines !