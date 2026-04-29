Tottenham : terrible nouvelle pour Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi savait où il mettait les pieds en signant à Tottenham. C’est peut-être pour cette raison que le technicien italien a longtemps hésité avant de donner son accord aux Spurs. Une fois cela fait, il s’est totalement lancé dans le projet avec l’ambition de sauver l’écurie londonienne de la relégation. Après une défaite 1 à 0 face à Sunderland pour son premier match, l’ancien coach de l’OM a obtenu un point face à Brighton la semaine suivante. Le week-end dernier, il a connu sa première victoire avec sa nouvelle équipe. En effet, Tottenham s’est imposé 1 à 0 face à Wolverhampton, une formation déjà condamnée à la relégation. Malgré trois précieux points, les Spurs sont toujours dans la zone rouge à quelques journées de la fin du championnat. Dix-huitièmes avec 34 points, ils sont devancés par West Ham (17e, 36 points). Mais rien n’est encore fait. Tottenham y croit.

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Mais Roberto De Zerbi ne pourra pas faire sans toutes les armes en présence. En effet, Xavi Simons s’est gravement blessé le week-end dernier. Le Néerlandais a été victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs. Il est forfait pour le reste de la saison et le Mondial. Il a rejoint à l’infirmerie Cristian Romero et Mohammed Kudus. Deux éléments qui sont déjà out pour le reste de la saison. Touché au genou, le premier devrait être absent pour maximum 8 semaines selon la presse anglaise. Le second, quant à lui, était sur le flanc depuis janvier. L’attaquant international ghanéen avait subi une grave blessure aux quadriceps face à Sunderland. Il a rechuté lors d’un entraînement au début du mois d’avril, lui qui pourrait repasser sur le billard. Pour ne rien arranger, RDZ va perdre un quatrième joueur. Ce mercredi, l’Evening Standard révèle que Dominic Solanke, touché face aux Wolves, souffre d’une «blessure de grade 2 aux ischio-jambiers qui pourrait l’éloigner des terrains pendant trois à huit semaines». Une terrible nouvelle pour De Zerbi et son club.