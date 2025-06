La révolution de l’Atlético de Madrid a débuté !

C’est une réelle saison blanche pour l’Atlético, qui n’a ramené à Madrid aucun trophée. Auteur d’un excellent début d’exercice, premier au classement de LaLiga pendant plusieurs semaines en décembre, l’Atlético de Madrid semblait parti pour tout rafler : pas de barrage en Ligue des Champions grâce à leur place dans le top 8, statut de favori en Coupe du Roi et une dynamique collective très solide. Pourtant, après le mercato hivernal, tout s’est effondré. Match après match, l’équipe a vu disparaître toute possibilité d’être sacrée. Les constats sont donc sévères : la direction du club madrilène comme son entraîneur savent qu’ils doivent profiter de ce mercato estival pour apporter de la nouveauté. Et les choses ont déjà bien bougé.

Ils sont sur la sellette

Aujourd’hui, les matchs en Coupe du Monde des Clubs étaient, pour certains joueurs, leurs derniers instants avec le club madrilène. Selon le média espagnol Marca, quatre éléments sont poussés vers la sortie. Axel Witsel, César Azpilicueta et Reinildo ne devraient pas prolonger alors que leurs contrats arrivent à terme. Du côté de Rodrigo Riquelme, jeune milieu de terrain qui n’a pas su concrétiser sa place dans le onze de Simeone, un départ est également prévu avant même la fin de son contrat, qui court jusqu’en juin 2028. Plusieurs clubs étaient intéressés, mais toujours selon Marca, c’est au Real Betis qu’on devrait voir évoluer Riquelme la saison prochaine. Les deux clubs sont encore en discussion.

C’est déjà acté : l’Argentin Angel Correa part au Mexique et rejoindra les Tigres après plus de dix ans passés sous les couleurs des Colchoneros. Ce transfert lui offrira plus de temps de jeu, lui qui était devenu remplaçant à Madrid. Parmi les attaquants, Alexander Sørloth est au cœur des rumeurs : les médias turcs évoquent un fort intérêt de Fenerbahçe, qui compte sur la volonté du Norvégien de redevenir titulaire en Süper Lig. Samuel Lino et Nahuel Molina pourraient aussi quitter le club si des offres satisfaisantes arrivent sur la table. Enfin, Rodrigo De Paul n’a pour l’instant aucune garantie de conserver sa place : malgré son statut de titulaire, l’Argentin a manqué un bon nombre de rendez-vous importants cette saison. Son avenir sera donc tranché dans les prochaines semaines.

La nouveauté arrive

La fenêtre du mercato estival s’est ouverte il y a seulement quelques semaines, et Diego Simeone a déjà commencé à remplir son panier. Pour rebâtir un milieu de terrain puissant et rapide, trois recrues sont proches d’être annoncées : Johnny Cardoso, Matteo Ruggeri et Alex Baena. Trois profils jeunes et prometteurs, capables d’apporter le dynamisme et le volume de jeu qui ont tant manqué à l’Atlético cette saison. Johnny Cardoso, en provenance du Real Betis, affiche des statistiques intéressantes en tant que milieu défensif : l’Américain, dont la valeur marchande est estimée à 25 M€, a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive avec le Betis. Il pourra renforcer la récupération et la projection balle au pied.

Matteo Ruggeri, latéral gauche de 22 ans qui arrive de l’Atalanta, pourra évoluer plus haut sur le terrain et solidifier le couloir gauche. Alex Baena (55 M€ de valeur marchande) est, lui, considéré comme un créateur capable de faire le lien entre le milieu et l’attaque : il a inscrit 7 buts et offert 10 passes décisives cette année sous les couleurs de Villarreal. D’autres pistes sont également explorées. Plusieurs noms circulent, notamment Cristian « Cuti » Romero défenseur de Tottenham, Piéro Hincapié de Leverkusen ou encore Thiago Almada de Lyon que Diego Simeone suit déjà depuis un bon moment. Des noms qui devraient animer l’été madrilène.

Les cadres en position

Si l’Atlético a décidé de tourner une page avec certains joueurs, quelques cadres restent indéboulonnables. Julian Alvarez, auteur de 29 buts cette saison, ne devrait évidemment pas bouger, tout comme Antoine Griezmann (17 buts et 9 passes décisives), qui a récemment prolongé jusqu’en juin 2027. Le défenseur français Clément Lenglet a lui été rapatrié après un prêt réussi, malgré ses mauvaises performances en équipe de France, tandis que Jan Oblak, gardien incontesté, est encore lié au club jusqu’en juin 2028. Robin Le Normand, arrivé de la Real Sociedad à l’été 2024, n’est pas remis en question, il est considéré comme un pilier du projet à venir.

Enfin, le jeune Espagnol de 22 ans Pablo Barrios s’est montré décisif cette saison et semble bien parti pour poursuivre son ascension sous le maillot rojiblanco. Plus d’un tiers de l’effectif devrait être remodelé pour la saison prochaine. Avec tous ces changements, on ne pourra pas reprocher à Simeone de ne pas avoir entendu les critiques. Beaucoup de nouvelles surprises sont donc à venir. L’Atlético de Madrid, romanesque comme toujours, commencera la saison 2025-2026 avec force et nouveauté.