Au bout du suspense, le Los Angeles FC s'impose en finale et remporte la MLS

Le Los Angeles FC est devenu ce samedi le nouveau champion en titre de la Major League Soccer (MLS). Un titre acquis dans la douleur, au bout du suspense dans une fin de rencontre complètement folle face à Philadelphie (3-3, tab 3 à 0). Après avoir ouvert le score en première période par l'intermédiaire de Kellyn Acosta (27e, 1-0), les coéquipiers de Gareth Bale, sur le banc au coup d'envoi, ont concédé l'égalisation à l'heure de jeu sur un but de Daniel Gazdag (59e, 1-1). Dans les dix dernières minutes de la partie, la rencontre a commencé à s'emballer et les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Jesús David Murillo a redonné l'avantage à Los Angeles (83e, 2-1) mais seulement quelques minutes plus tard Jack Elliott a de nouveau égalisé pour Philadelphie (85e, 2-2).

Durant les prolongations, l'ancien joueur du Real Madrid, Gareth Bale, a fait son entrée sur la pelouse (97e) mais son équipe a dû se réorganiser après l'exclusion du gardien canadien Maxime Crépeau (116e). En supériorité numérique, Philadelphie a alors tout tenté pour se détacher au score et Jack Elliott a fini par trouver la faille en inscrivant son deuxième but de la soirée (120e+4). Mais en face, un joueur a sauvé son équipe dans les tous derniers instants du temps additionnel. Le Gallois a endossé le costume de super-héros et à égaliser de la tête pour envoyer tout le monde à la séance de tirs au but (120e+8). Durant cette dernière, le gardien remplaçant, John McCarthy (30 ans), entré pour remplacer Maxime Crépeau, a arrêté deux pénalties, ceux de José Andres Martinez et de Kai Wagner, pour permettre à Los Angeles de remporter la compétition. A l'issue de la rencontre, le gardien canadien a même été élu MVP de la finale.