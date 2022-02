PSG : Pochettino donne des nouvelles de Neymar et Ramos

La suite après cette publicité

Si le Paris Saint-Germain sera privé de plusieurs joueurs importants pour son déplacement à Lille ce dimanche (20h45, 23ème journée de Ligue 1), ce n'est pas vraiment ce qui intéresse le plus les supporters du club de la capitale. Le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid (le 15 février prochain) est en effet déjà dans toutes les têtes parisiennes. Les Rouge et Bleu espèrent ainsi être le mieux armés possible pour affronter la troupe de Carlo Ancelotti, leader de Liga.

Présent ce samedi en conférence de presse la veille du choc face au LOSC, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles plutôt rassurantes de Neymar, se montrant toutefois plus obscur concernant Sergio Ramos. « L'évolution de Neymar est favorable (positive), on est contents. On verra la semaine prochaine pour voir quel est le pourcentage de chance qu'il revienne avec nous. Ramos ? Nous devons voir l'évolution de son problème pour voir s'il peut revenir avec nous. La semaine dernière nous ne savions pas s'il allait être disponible ou non maintenant », a ainsi confié le technicien argentin.

