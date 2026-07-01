Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Monde

États-Unis - Bosnie-Herzégovine : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Christian Pulišić @Maxppp
États-Unis Bosnie
winamax
1 1.35 N 5.30 2 8.00 bonus 100€

Ce jeudi, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 continuent. On a le droit à un duel entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine. Les Stars and Stripes s’articulent dans un 3-5-2 avec Matt Freese dans les cages derrière Alex Freeman, Tim Ream et Chris Richards. Malik Tillman, Tyler Adams et Weston McKennie sont associés au milieu du terrain avec Sergiño Dest et Antonee Robinson qui assurent les rôles de pistons. En pointe, Folarin Balogun est accompagné par Christian Pulisic.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Zmajevi s’organisent dans un 5-4-1 avec Nikola Vasilj qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Tarik Muharemović et Sead Kolašinac en défense. Armin Gigović et Ivan Šunjić composent l’entrejeu. En attaque, Edin Džeko est associé à Ermedin Demirović et Kerim Alajbegović.

Les compositions

États-Unis :

États-Unis

3-5-2
Officielle

Bosnie-Herzégovine :

Bosnie

5-2-3
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Jeudi 2 juillet

  • Espagne - Autriche (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Vendredi 3 juillet

  • Portugal - Croatie (1h) sur beIN Sport 1
  • Suisse - Algérie (5h) sur beIN Sport 1
  • Australie - Égypte (20h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Argentine - Cap-Vert (0h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
États-Unis
Bosnie

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
États-Unis Flag États-Unis
Bosnie Flag Bosnie-Herzégovine
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier