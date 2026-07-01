États-Unis - Bosnie-Herzégovine : les compositions officielles

Ce jeudi, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 continuent. On a le droit à un duel entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine. Les Stars and Stripes s’articulent dans un 3-5-2 avec Matt Freese dans les cages derrière Alex Freeman, Tim Ream et Chris Richards. Malik Tillman, Tyler Adams et Weston McKennie sont associés au milieu du terrain avec Sergiño Dest et Antonee Robinson qui assurent les rôles de pistons. En pointe, Folarin Balogun est accompagné par Christian Pulisic.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Zmajevi s’organisent dans un 5-4-1 avec Nikola Vasilj qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Tarik Muharemović et Sead Kolašinac en défense. Armin Gigović et Ivan Šunjić composent l’entrejeu. En attaque, Edin Džeko est associé à Ermedin Demirović et Kerim Alajbegović.

Les compositions

États-Unis :

Bosnie-Herzégovine :

Jeudi 2 juillet

Espagne - Autriche (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Vendredi 3 juillet