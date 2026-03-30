Contrairement au Sénégal, le Maroc ne célébrera pas son sacre à la CAN 2025

Mardi soir, le Maroc affrontera le Paraguay à Lens. Une rencontre qui devrait attirer une foule immense à Bollaert. Cependant, à l’heure où le Sénégal a fait le show au Stade de France avec le trophée de la CAN 2025, les Lions de l’Atlas - déclarés vainqueurs sur tapis vert par le jury d’appel de la CAF - comptent la jouer profil bas.

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RMC Sport indique que le Maroc ne fera aucune mention à son statut de vainqueur désigné de la CAN 2025. Aucun panneau mentionnant le sacre continental ne sera affiché dans l’enceinte nordiste et le trophée de la compétition ne sera pas présent. Enfin, le nouveau sélectionneur marocain, Mohamed Ouabhi, ne donnera pas de conférence de presse d’avant-match.