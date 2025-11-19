Qualifs CdM 2026 : Haïti, le Curaçao et le Panama valident leur qualification historique

Dans une nuit décisive pour la zone CONCACAF, trois nations ont écrit une page majeure de leur histoire en validant leur billet pour la Coupe du monde 2026 : Haïti, Curaçao et Panama. Les Grenadiers ont créé l’un des exploits les plus retentissants de ces éliminatoires en s’imposant contre le Nicaragua (2-0) et en profitant du nul entre le Costa Rica et le Honduras (0-0) pour terminer en tête d’un groupe C complètement relancé jusqu’au bout. Haïti, absente du Mondial depuis 1974, renoue ainsi avec un rêve vieux de cinquante ans. Dans le groupe B, Curaçao a tenu bon sur la pelouse de Kingston, décrochant le point qui lui manquait face à la Jamaïque (0-0) pour valider sa toute première qualification mondiale, un tournant historique pour l’île caribéenne. De son côté, Panama a fait le travail contre le Salvador (3-0) et profité du faux pas du Suriname, dépassé au Guatemala (3-1), pour s’emparer in extremis de la première place du groupe A, décrochant là sa deuxième participation à une Coupe du monde après 2018.

Les barrages intercontinentaux connaîtront eux aussi un casting inattendu, avec deux équipes longtemps proches d’une qualification directe mais finalement reléguées à l’ultime étape : le Suriname et la Jamaïque. Le Suriname, révélation de ces éliminatoires, a vu son rêve s’échapper dans les dernières minutes de son duel contre le Guatemala, laissant la porte ouverte au Panama. La Jamaïque, elle, échoue d’un souffle derrière Curaçao après un match où la pression a pesé lourd à domicile. Ces deux nations devront désormais affronter la RDC, la Bolivie, la Nouvelle-Calédonie et l’Irak lors des barrages interconfédéraux, dans une dernière bataille pour rejoindre Haïti, Curaçao et Panama au Mondial 2026.