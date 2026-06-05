PSG : un gros club se lance pour le transfert de Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani est un habitué du mercato. Ces dernières années, le Français a souvent dû faire face à des étés ou des hivers agités. En 2023, il est allé au bras de fer avec l’Eintracht Francfort pour signer au Paris Saint-Germain. Un transfert à 90 M€. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu dans la capitale. En janvier 2025, il a été envoyé en prêt du côté de la Juventus. L’objectif était de se relancer durant six mois et pourquoi pas attirer de gros poissons en cas de réussite. Rester à Turin n’était pas exclu non plus.

La suite après cette publicité

RKM se prépare à un nouveau mercato animé

C’était d’ailleurs le souhait des Piémontais qui ne sont pas parvenus à finaliser cette opération. Finalement, RKM a rejoint Tottenham l’été dernier. Toujours sous la forme d’un prêt. Malheureusement pour le Frenchy, il a vécu une saison difficile avec les Spurs qui ne sont pas passés loin de la descente. Mais le maintien a finalement été assuré sous les ordres de Roberto De Zerbi. Un entraîneur qui ne compte pas forcément sur l’ancien joueur de Nantes, qui va retourner cet été à Paris en attendant de trouver un nouveau point de chute.

La suite après cette publicité

Il aura le temps de se consacrer à cela puisqu’il n’a pas été retenu pour participer à la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus. Certains médias ont annoncé qu’il y croyait. Mais il a été devancé par Jean-Philippe Mateta. Auteur de 5 buts et 4 assists en 41 matches toutes compétitions confondues cette saison, RKM (27 ans) compte bien repartir de l’avant cet été en faisant le bon choix. Depuis plusieurs semaines, la presse sportive italienne évoque son retour à la Juve. Là-bas, on ne l’a pas oublié et on pense qu’il sera un renfort précieux pour l’attaque. D’autant que Dusan Vlahovic va s’en aller.

Galatasaray entre en force dans le dossier

En début de semaine, le Corriere dello Sport a révélé que Kolo Muani donne sa préférence aux Turinois, qui veulent boucler ce dossier très vite. Ils ont d’ailleurs relancé les échanges avec le PSG. Mais les Bianconeri ne sont pas les seuls sur le dossier. Ce vendredi, FotoMaç annonce qu’un concurrent de taille est entré en course. Il s’agit de Galatasaray. Le club turc multititré songe sérieusement au Français afin de remplacer Mauro Icardi, qui est sur le départ. Le profil de RKM plaît beaucoup aux décideurs stambouliotes.

La suite après cette publicité

Et ils sont persuadés d’avoir leurs chances. Ils vont jouer la Ligue des Champions l’an prochain. Une compétition que l’attaquant souhaite disputer. La Juventus, qui n’est pas qualifiée, ne pourra pas lui permettre de disputer la C1 en 2026-27. Tuttosport ajoute que les Turcs sont confiants pour le joueur, que le PSG pourrait lâcher pour un prix compris entre 25 et 30 M€. Ce qui est très peu. En plus de la Juventus, Galatasaray vient chambouler les plans de Fenerbahçe, qui est aussi intéressé par l’international tricolore. Affaire à suivre…