Ligue des Nations : Kvaratskhelia et la Géorgie accrochés par l’Ukraine, l’Arménie et le Monténégro se quittent dos à dos
Ce lundi, la 2e journée de la Ligue des Nations se poursuivait et dans la Ligue B, la Géorgie retrouvait l’Ukraine dans le groupe 2. Les Ukrainiens restaient sur une victoire 1-0 contre la Hongrie quand les Géorgiens avaient perdu 1-0 à la dernière seconde contre l’Irlande du Nord. Portée par son public, la Géorgie a été plus entreprenante, mais les tentatives de Chakvetadze (21e) ou encore Kvaratskhelia (62e et 88e) n’ont rien donné. Les deux équipes se quittent sur un triste 0-0.
De son côté, l’Arménie défiait le Monténégro dans le groupe 2 de la Ligue C pour la première place. Malgré le but contre son camp de Piloyan (20e), Serobyan (34e) a su égaliser. Le buteur de l’Atalanta Krstovic a marqué dans la foulée (38e) mais l’Arménie a encore égalisé grâce à sa star Spertsyan (65e). Mais en fin de match, Latkovic a arraché la victoire 3-2 pour le Monténégro (89e). L’autre rencontre du groupe a vu la Lettonie et Chypre se quitter sur un match nul 0-0.
Les résultats de la soirée
Ligue B
- Géorgie 0-0 Ukraine
Ligue C
- Arménie 2-3 Monténégro : Serobyan (34e) et Spertsyan (65e) pour l’Arménie; Piloyan (20e, CSC), Krstovic (38e) et Latkovic (89e) pour le Monténégro
- Lettonie 0-0 Chypre
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