PSG : Luis Enrique en a marre du Ballon d’Or

Ces dernières semaines, l’actualité autour du Ballon d’Or a fait couler beaucoup d’encre. Alors que les déclarations de Kylian Mbappé ont particulièrement été scrutées et ont même été associées à un début de tension avec son ami Ousmane Dembélé, autre courtisan à sa propre succession au titre individuel, le nom du lauréat ne sera révélé que le 26 octobre prochain à Londres. Ce mardi, Luis Enrique a perdu son calme en conférence de presse.

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A la veille de la rencontre cruciale en Ligue des Champions face à Manchester City, l’entraîneur espagnol a expliqué qu’il en avait marre d’entendre parler du Ballon d’Or à chaque fois : «je suis fatigué du Ballon d’or. Ce que j’espère, c’est qu’on gagnera ce trophée. Nous avons des joueurs qui le méritent. L’année dernière, on a gagné le prix de la meilleure équipe. Nous avons montré que pas seulement Ousmane Dembélé méritait ça. Je suis fatigué du Ballon d’or !» Nul doute que beaucoup d’observateurs sont dans le même état d’esprit que lui.