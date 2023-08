Mason Mount pose déjà des problèmes à Manchester United

La suite après cette publicité

Des lendemains qui déchantent. Manchester United pensait avoir réalisé la bonne affaire en allant dénicher Mason Mount à Chelsea. Le milieu de terrain offensif ne souhaitait pas prolonger son contrat avec son club de toujours et, à un an de l’échéance de celui-ci, un accord a été trouvé avec MU autour de 60 M€. Son transfert a tout de la bonne pioche : international anglais qui arrive à maturité, une expérience déjà riche et affaiblissement d’un club concurrent.

Reste que sur le terrain, ce n’est pas encore ça. Rien de bien anormal, nous diriez-vous, après seulement 2 journées, mais la presse anglaise se fait déjà l’écho d’une erreur de casting. Son style de jeu et sa position préférentielle sur le terrain ressemblent trop à Bruno Fernandes, le nouveau capitaine inamovible des Red Devils. Lors de la première journée face à Wolverhampton (1-0), Mount a même souffert de la comparaison avec son coéquipier portugais, bien plus tranchant et inspiré.

À lire

Le plan du Barça pour la fin du mercato, la décision de MU pour Mason Greenwood met le feu à l’Angleterre

Mount fait déjà l’objet de doutes

Sans influence sur le jeu, Mount a été remplacé par Eriksen. Ce changement, en plus de celui de l’entrée de Garnacho à la place de Sancho, a fait du bien aux hommes d’Erik ten Hag, qui ont mieux terminé la rencontre. Le Néerlandais s’est essayé à autre chose contre Tottenham en alignant sa nouvelle recrue un cran plus bas, à un poste de relayeur, aux côtés du plus défensif Casemiro. Cela n’a pas eu l’effet escompté, au contraire même. Il n’a réussi que 15 passes sur 18, soit deux fois que l’ancien Madrilène (29/36), et a perdu presque tous ses duels (5/6).

La suite après cette publicité

Il a fini par céder sa place à Pellistri mais le mal était déjà fait. Manchester United s’est incliné 2-0 au Tottenham Hotspur Stadium. «Il faut être plus multifonctionnel, et c’est ainsi que je vois le football, argumentait Ten Hag à la veille de la confrontation à Londres. Il peut le faire. Nous l’avons déjà vu en pré-saison. Nous devons certainement travailler sur de nombreux aspects de notre jeu, mais aussi sur la coopération au milieu de terrain et sur la manière dont nous devons nous mettre en place. Je suis sûr que nous y parviendrons, mais cela ne viendra pas du jour au lendemain.»

Ten Hag a confiance

Déjà confronté à quelques soucis en cette fin de mercato comme les envies d’ailleurs de Dean Henderson, la situation compliquée de Harry Maguire et les besoins d’un attaquant, le Néerlandais pensait pallier son manque de profondeur en milieu défensif avec l’ancien joueur de Chelsea. Sur du court terme, cela risque de faire trop juste. «Il y a un processus que nous devons suivre, mais je suis sûr qu’il a l’intelligence, les capacités techniques, et la vision du jeu». Le plus tôt sera le mieux.